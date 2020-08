Corea del Sud: La Banca Centrale lascia i Tassi invariati

27/08/2020 08:03

In Corea del Sud la Banca Centrale coreana ha lasciato invariati i tassi di interesse allo 0,5%, abbassando le proprie stime sulla crescita dell'economia a causa dell'epidemia da covid-19, crescita che probabilmente sarà più lenta del previsto. Per il 2020 si prevede infatti una contrazione del Pil dell'1,3% invece del -0,2% precedentemente stimato.

Per quanto concerne l'inflazione lo stesso istituto prevede una crescita dello 0,4% (stima precedente +0,3%). Non sono invece previste variazione nell'attuale politica monetaria accomodante.

(AC - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online