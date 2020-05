Corte Federale tedesca, la Bce prende atto della pronuncia

Il consiglio direttivo della Bce ha ricevuto un resoconto preliminare da parte del governatore della Bundesbank e del dipartimento legale della stessa Banca centrale europea. La Bce, in una nota di ieri sera, ha sottolineato di aver preso atto della pronuncia della Corte Federale Costituzionale Tedesca sul programma di acquisti di titoli settore pubblico PSPP (il quantitative easing europeo, ma non il PEPP avviato con la crisi pandemica ndr).

