Couche-Tard e Carrefour lavorano alla possibile integrazione

La canadese Alimentation Couche-Tard ha confermato che lavora all'integrazione con Carrefour. Il colosso francese della grande distribuzione ha parallelamente dichiarato di essere stato approcciato in modo amichevole dal gruppo del Québec (che ha un portafoglio di oltre 15.000 minimarket nel mondo, con marchi come Circle K e On the Run) e che sono in corso negoziati preliminari.

Se Carrefour è superiore a Couche-Tard in termini di giro d'affari (oltre 80 miliardi di euro contro i circa 44 miliardi dei canadesi nell'ultimo esercizio), in Borsa la situazione è diversa: Carrefour capitalizza infatti 12,6 miliardi di euro, contro i circa 46 miliardi di dollari canadesi di Couche-Tard, pari a quasi 30 miliardi di euro.



Carrefour aveva chiuso in rialzo dello 0,91% martedì a Parigi.

