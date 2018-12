Creval, il vice dg Saverio Continella lascia il gruppo

Il gruppo delle telecomunicazioni Nexstar Media Group ha annunciato di aver siglato un accordo per l'acquisto di Tribune Media per circa 4,1 miliardi di dollari in contanti..... ULTIME NEWS - 03/12/2018 14:46

In deciso rialzo i future sui maggiori indici azionari degli Stati Uniti in attesa dell'Opening Bell di Wall Street..... ULTIME NEWS - 03/12/2018 14:47

Si comunica che il Vice Direttore Generale Saverio Continella ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza 1° dicembre 2018. A Saverio Continella - già Amministratore Delegato della controllata Credito Siciliano – successivamente alla fusione del Credito Siciliano nella Capogruppo, intervenuta in data 25 giugno 2018, erano attribuiti il presidio e il coordinamento delle attività delle Direzioni territoriali siciliane. Tale presidio verrà ora garantito dall'Area Commerciale della Banca, essendo le medesime aree territoriali già integrate nella struttura organizzativa, al pari delle Direzioni Territoriali al di fuori della Sicilia. A Saverio Continella la banca esprime il proprio ringraziamento per l'attività svolta con grande impegno e professionalità, nei diversi incarichi e ruoli ricoperti negli oltre venticinque anni di collaborazione con il Credito Valtellinese.

