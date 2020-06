DiaSorin in rosso, prospettive incerte per test Covid

05/06/2020 12:12

DiaSorin -3,7% a 167,70 euro. Mediobanca conferma il giudizio neutral e il target a 164 euro sul titolo. Gli analisti ipotizzano pressioni al ribasso sui prezzi dei test sierologici Covid-19 nel 2021, mentre secondo indiscrezioni di stampa DiaSorin potrebbe perdere la gara per la fornitura dei test in Lombardia in quanto Roche sembra in grado di offrire prezzi più bassi.

