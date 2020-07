DigiTouch: messaggio del Presidente al mercato finanziario

21/07/2020 13:01

Gruppo DigiTouch, società quotata sul mercato AIM Italia (AIM: DGT.MI) e specializzata nel Cloud Marketing, comunica di seguito il messaggio del Presidente Simone Ranucci Brandimarte al mercato finanziario.

"Gentili Investitori,

dopo il primo semestre di questo 2020 che ha messo il mondo intero di fronte a una situazione fuori dall'ordinario siamo molto lieti di come la nostra azienda abbia saputo navigare in acque turbolente mantenendo la rotta, limitando i danni e raccogliendo nuove soddisfazioni.





Questo è stato possibile grazie a diversi fattori, primo fra tutti la diversificazione del nostro portfolio di offerta, che ci ha permesso di supportare i nostri clienti e conquistarne nuovi grazie alle nostre competenze in ambito tecnologico: gli investimenti dell'ultimo biennio - tesi a creare un portafoglio di offerta integrata di Marketing, Tecnologia e Data Management - non solo hanno reso le performance del Gruppo molto più bilanciate, ma stanno anche offrendo le condizioni per soddisfare al meglio le esigenze del mercato, cogliendo maggiori occasioni.





L'isolamento imposto dalla pandemia ha inoltre dato una forte accelerazione alla digitalizzazione delle aziende e i nostri know-how ed esperienza nell'ambito del machine learning, dell'artificial intelligence e delle infrastrutture sono stati un'ancora di salvezza per il business di molti nostri clienti.

Molte delle richieste ricevute hanno riguardato le soluzioni di archiviazione dei dati in cloud e le nostre piattaforme di business analytics, diventate cruciali per gestire in modo sicuro, integrato e ottimizzato i dati dell'audience dei brand e per poterli valorizzare in azioni di marketing mirate ed efficaci.



La quantità di gare sul mercato, sia provenienti dal Pubblico che dal Privato, è rimasta costante ed il nostro Gruppo DigiTouch si è mostrato sempre più competitivo nel parteciparvi e nel vincerle, sia in termini di requisiti dimensionali e qualitativi, che come competenze.

Il sondaggio di mercato condotto dalla società americana Mulesoft rileva che il 97% delle aziende cerca strategie chiare per attivare efficacemente la digital transformation e secondo una ricerca della multinazionale Doxe entro il 2025 le imprese guidate dall'artificial intelligence saranno fino a 10 volte più efficienti delle altre.



Siamo lieti di poter contare nella nostra azienda su un team di professionisti con solide competenze in ambito tech, marketing e creative, certi che il connubio tra queste skills e l'applicazione di un approccio market centrico possa offrire un modello operativo vincente, come quello del Cloud Marketing, che la nostra azienda ha adottato a partire dall'ultimo trimestre.



Il full smart working si è mostrato un modello di successo per il nostro Gruppo e di questo siamo grati ai nostri professionisti per il senso di responsabilità mostrato e per la capacità anche in remoto di attivare sinergie inter-team e di creare valore per l'azienda e per i clienti. Il management team ha svolto un ruolo chiave nella gestione dell'emergenza, garantendo una stretta collaborazione con il board per la definizione del piano strategico di azione.





Durante il primo semestre siamo riusciti ad accrescere il nostro portfolio con nuovi clienti, tra i quali Verti, Luisaviaroma, Selex, Bennet ed Entire Digital per citarne alcuni e abbiamo firmato l'operazione M&A Conversion-Nextmove grazie alla quale il nostro Gruppo ha rafforzato la propria expertise in ambito omnichannel marketing e digital interface.

Il secondo semestre si è aperto con la finalizzazione dell'operazione, da cui è nata la società Conversion E3, e con l'entrata nel portafoglio clienti del Gruppo non solo dei clienti di Conversion ma anche di altri sei nuovi clienti.



L'ingresso di Conversion nel nostro Gruppo ha ben simboleggiato la determinazione e la competenza con cui abbiamo affrontato questa fase di Covid-19: non in difesa, ma rilanciando sulla crescita. Il Board ha piena fiducia nell'azienda e nelle sue capacità di crescita e di sviluppo. In questo quadro vanno lette anche le operazioni di internal dealing comunicate nei giorni scorsi, circa l'acquisizione da parte mia di azioni DigiTouch dal mercato.



In questi ultimi mesi il nostro titolo - come molti altri sul mercato AIM Italia - ha subito un andamento incostante delle performance.

Riteniamo che il nostro Gruppo emerga nello scenario post Covid-19 più forte di come vi è entrato, in termini di clienti, posizionamento, portafoglio di offerta e ambizioni di crescita.





Gli scenari di mercato sono favorevoli, in termini di Marketing, Tecnologia e Data Management e il nostro gruppo è fortemente determinato a cogliere tutte le opportunità e a continuare a migliorare le performance sia lato revenues che lato efficienza operativa. Siamo certi che il titolo DigiTouch presto si allinei alle performance presenti del nostro Gruppo e alle nostre aspettative future".

