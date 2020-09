Dopo 16 anni in uscita il chief executive di Ab Inbev Brito

08/09/2020 08:47

Secondo quanto riportato lunedì dal Financial Times, Anheuser-Busch InBev (Ab InBev) avrebbe avviato la ricerca di un sostituto per il chief executive Carlos Brito. Il manager, da 16 anni al timone del primo produttore di birra al mondo, starebbe lavorando insieme al board per individuare il prossimo chief executive del gruppo e la sua uscita dovrebbe concretizzarsi nel 2021.

La ricerca del sostituto è rivolta soprattutto all'esterno: l'unico candidato interno sarebbe Michel Doukeris, attuale capo del business in Nordamerica. Ab InBev aveva chiuso in rialzo dello 0,27% lunedì a Bruxelles.

(RR - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online