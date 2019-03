Draghi: rischi al ribasso, Bce pronta a rinviare rialzo dei tassi se necessario

In Italia l'Istat ha reso noto che a marzo 2019 continua l'indebolimento del clima di fiducia dei consumatori per il quale si stima una diminuzione da 112,4 a 111,2; si registra invece una dinamica positiva per l'indice composito del clima di fiducia delle imprese che passa da 98,2 a 99,2 ..... ULTIME NEWS - 27/03/2019 10:02

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK