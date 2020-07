Elica, nei sei mesi risultato netto normalizzato del gruppo negativo per 4,1 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Elica, capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi a Milano, ha approvato i risultati consolidati del primo semestre 2020 redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.

Principali risultati consolidati del primo semestre 2020:

Ricavi: 184,2milioni di Euro, -22,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-22,9% al netto dell'effetto cambio).



I risultati del primo semestre 2020 risultano significativamente penalizzati dal *COVID-19 *che ha determinatola chiusura totale o parziale degli impianti produttivi e la riduzione della domanda, a seguito delle restrizioni imposte con il lockdown. L'emergenza sanitaria globale, che ha determinato un progressivo rallentamento a partire dal mese di marzo, ha impattato in maniera ancora più significativa il secondo trimestre 2020, concretizzandosi in una riduzione dei ricavi del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.





In considerazione di tale contesto, il segmento Cooking ha evidenziato una variazione complessiva del -25,2%(-19,8% vendite a marchi propri e -30,8% OEM) riconducibile principalmente al calo dei volumi nel mese di aprile, evidenziando però una rapida ripresa nei mesi di maggio e giugno grazie alle vendite a marchi propri, la cui incidenza sui Ricavi Cooking si è attestata al 54% nel primo semestre 2020.



Il segmento Motori, che ha mantenuto la produzione operativa e aveva registrato un primo trimestre in crescita, è stato penalizzato da un rallentamento della domanda a partire dal mese di marzo, che ha determinato, al 30 giugno 2020, una riduzione del -5,8% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il mercato in *EMEA *e in *Asia *ha risentito in maniera meno significativa degli effetti delle progressive politiche di lockdown, grazie alla rapida ripresa, già a partire da maggio, del B2C (in particolare in EMEA e in Giappone) e ad un calo meno accentuato della divisione Motori.





La performance sul mercato americano ha risentito più che proporzionalmente dell'effetto della pandemia a causa dei due mesi di lockdown dello stabilimento messicano.

EBITDA normalizzato (il valore indicato per i sei mesi 2020 è stato normalizzato considerando l'effetto straordinario legato al Brasile per 0,7 milioni di Euro, legato alla chiusura del contenzioso con Esperança Real S/A (Brasil) e altri costi di ristrutturazione per 0,2 milioni di Euro.



La normalizzazione del risultato 2019 era riferita all'onere straordinario legato all'uscita dell'Amministratore Delegato, pari a circa 1,3 milioni di Euro, ed in minor parte ad altri costi di ristrutturazione, per un totale di 2,0 milioni di Euro): 12,2 milioni di Euro, in riduzione del -42,4% rispetto ai 21,2 milioni di Euro del primo semestre 2019; il margine sui ricavi si attesta al 6,7% dall'8,9% dello stesso periodo dell'anno precedente.

L'effetto negativo sui volumi è stato parzialmente compensato da un Price/Mix positivo e dal piano di contenimento costi prontamente elaborato dalla Società, che ha determinato la riduzione delle spesedi SG&A di circa 7 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo del 2019.



*EBIT normalizzato *(il valore indicatoè al netto dell'effetto IFRS 16) a 0,1 milioni di Euro sostanzialmente a break-even nel semestre,grazie alle operazioni di contenimento costi e alla crescente flessibilità del modello di business di Elica.

Il *Risultato Netto normalizzato *è negativo per 2,2 milioni di Euro in riduzione rispetto a 4,6 milioni di Euro del primo semestre 2019.



*Risultato Netto normalizzato di Pertinenza del Gruppo *negativo per 4,1 milioni di Euro rispetto a 2,9 milioni di Euro dello stesso periodo 2019. Il risultato positivo delle Minorities, pari a 1,8 milioni di Euro, in leggera crescita rispetto a 1,7milioni di Euro al 30 giugno 2019, riflette principalmente il buon andamento, in particolare,del mercato giapponese dove la crisi legata al COVID-19 si è manifestata successivamente e dell'India grazie alla flessibilità del modello di business.

Posizione Finanziaria Netta: -74,7milioni di Euro (escluso l'effetto IFRS 16 per -10,8 milioni di Euro) rispetto a-47,2milioni di Euro al 31 dicembre 2019(-62,7 milioni di Euro al 30giugno2019).



L'incremento, parzialmente contenuto da una riduzione del Capex di circa il 50%, è principalmente attribuibile all'impatto negativo sul capitale circolante dell'emergenza sanitaria causata dal Covid 19.