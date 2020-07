Enel: i conti del 1° semestre. Rivisti target, dividendo salvo

29/07/2020 18:17

Enel ha presentato poco fa i risultati del primo semestre dell'anno, archiviato con ricavi pari a 33,375 miliardi di euro, in flessione del 18,5%, segnalando che questo calo è principalmente attribuibile ai Mercati Finali per effetto delle minori quantità di energia elettrica venduta in Italia e Spagna, sostanzialmente a causa dell’impatto dell’epidemia da COVID-19, alle attività di Generazione Termoelettrica e Trading in Italia per le minori attività di trading e per gli effetti connessi all’applicazione delle interpretazioni dell’IFRIC1, nonché all’effetto cambi negativo in America Latina.

L'utile netto ordinario nella prima metà dell'anno è salito del 5,6% a 2,405 miliardi di euro, mentre il risultato netto si attesta a 1,947 miliardi di euro, con una contrazione del 12,1%.







Segno meno per l'Ebitda che è sceso del 2,9% a 8,645 miliardi di euro, mentre l'Ebitda ordinario è rimasto quasi invariato a 8,794 miliardi, diversamente dall'Ebit che ha riportato una flessione del 22,9% a 4,543 miliardi di euro.L'indebitamento finanziari netto del gruppo è salito a 50,411 miliardi di euro, con un incremento dell'11,6% rispetto ai 45,175 miliardi di fine 2019.Nessuna novità sul fronte della politica dei dividendi che viene di fatto confermata, visto che Enel continuerà a corrispondere, lungo l’arco del piano strategico 2020-2022, il più elevato tra un dividendo del 70% sull’utile netto ordinario consolidato e un dividendo per azione minimo garantito, con un tasso annuo di crescita composto dell’8,6% del dividendo per azione implicito e del 7,7% di quello minimo. Fonte: News Trend Online