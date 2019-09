Enel in ribasso, ma analisti bullish dopo ingresso in Hubject

25/09/2019 16:37

Il semaforo scatta nuovamente sul rosso per Enel che dopo due sedute consecutive in rialzo presta il fianco ad alcune prese di profitto.

Enel torna indietro dopo due sedute in rialzo

Il titolo, dopo aver guadagnato quasi un punto e mezzo percentuale ieri, oggi ha anche provato a spingersi in avanti, lambendo i massimi dell'anno aggiornati ieri, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Enel ha cambiato infatti direzione di marcia, complice la flessione accusata dal Ftse Mib, e a circa un'ora dalla chiusura delle contrattazioni odierne si presenta a 6,711 euro, con un ribasso dello 0,84% e oltre 15 milioni di azioni transitate sul mercato fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 28 milioni di pezzi.

Enel X acquisisce una partecipazione del 12,5% in Hubject

Enel non beneficia in alcun modo della notizia diffusa oggi dalla società, da cui si è appreso che Enel X, la società di servizi innovativi guidata da Francesco Venturini, ha acquisito una partecipazione del 12,5% in Hubject, la joint-venture per la mobilità elettrica che include aziende di punta nei settori della tecnologia, dell'automotive e delle utility, come BMW Group, Bosch, Daimler, EnBW, Innogy, Siemens e il gruppo Volkswagen.

Hubject ha sviluppato una piattaforma interoperabile che consente ai conducenti di veicoli elettrici di caricare le proprie auto attraverso una rete di oltre 200.000 punti di ricarica pubblici in tutto il mondo senza dover stipulare ulteriori contratti oltre a quello con il proprio fornitore di servizi di e-mobility che utilizza i servizi di eRoaming di Hubject.

Con l'entrata nella joint venture, Enel X estende l'interoperabilità della sua rete europea oltre gli 8.000 punti di ricarica pubblici già a disposizione dei propri clienti, ottenendo così la possibilità di accedere all'intera rete della joint venture.

Enel: Bca IMI non vede impatti dallo shopping in Germania

Secondo gli analisti di Banca IMI, la notizia relativa allo shopping di Enel in Germania non ha al momento impatto sul titolo.

Gli esperti confermano su quest'ultima una view positiva, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 6,7 euro.

Enel: Equita dice buy e commenta le ultime news

A scommettere su Enel sono anche i colleghi di Equita SIM che oggi hanno reiterato il rating "buy", con un target price a 7 euro.

La conferma giunge dopo che Enel X, a valle dell'approvazione del piano tedesco sulle rinnovabili, ha finalizzato un'acquisizione in Germania nel segmento della ricarica.

Per gli analisti questa mossa fa parte del piano di Enel per diventare un operatore globale di servizi di mobilità, attraverso la stazione di ricarica proprietaria.

Quest'ultima consente sia la carica sul veicolo che la scarica per le esigenze di bilanciamento della rete.

