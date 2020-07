Enel: manifestazione di interesse Wren House per 50% Open Fiber

14/07/2020 09:56

In rosso Enel -1,7%. Secondo indiscrezioni di stampa la società ha ricevuto dal fondo infrastrutturale Wren House una manifestazione di interesse per la quota del 50% in Open Fiber. L'altro 50% è un mano a Cdp, che potrebbe esercitare la prelazione sulla quota di OF in mano a Enel. Nel fine settimana il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha invitato Telecom Italia +0,1% ed Enel a firmare un'intesa preliminare entro fine luglio per la creazione di una rete unica a banda larga.

(Simone Ferradini)

