Eni firma MoU con la Cina ma rischia il testa e spalle ribassista

30/12/2020 09:20

Eni (+0,3% a 8,59 euro in avvio di seduta) ha annunciato questa mattina la firma di un Memorandum of Understanding di cooperazione con la Repubblica Popolare Cinese. Il documento "stabilisce un quadro di cooperazione volto a favorire iniziative congiunte tra Eni e controparti cinesi lungo tutta la catena di valore dell'energia in Cina e a livello internazionale".

In particolare verranno approfondite "potenziali opportunità di collaborazione focalizzandosi su fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, tecnologie avanzate e iniziative di economia circolare".

L'analisi del grafico di Eni mette in evidenza il corposo rimbalzo (oltre +50%) dal minimo dal 1996 a 5,7260 euro toccato il 29 ottobre.



Nelle ultime settimane la spinta rialzista si è affievolita, costringendo il titolo a un movimento laterale con possibile formazione di un testa e spalle ribassista. La figura verrebbe completata in caso di discese sotto quota 8, prologo ad approfondimenti verso 7,25-7,30 almeno. Il superamento di area 9 lancerebbe invece le quotazioni verso 10,10-10,20 dove troviamo il massimo di inizio aprile e il limite superiore dell'ampio gap ribassista lasciato il 9 marzo.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online