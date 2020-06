ENI in rialzo. Arriva una conferma bullish dopo le ultime news

Market of the Week – Gold Strength

Per gli analisti di Banca IMI la transazione annunciata ieri è in linea con lo sviluppo strategico di ENI e l'espansione delle energie rinnovabili.

ENI ha guadagnato terreno dopo che ieri la società attraverso la controllata Eni New Energy, ha acquisito da Asja Ambiente Italia il 100% delle quote di CDGB Enrico, CDGB Laerte e Wind Park Laterza.

Chiusura positiva oggi per ENI che, dopo aver ceduto lo 0,8% ieri, ha ritrovato la via dei guadagni, pur mostrando minore forza relativa rispetto al Ftse Mib e agli altri protagonisti del settore oil.

