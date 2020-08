Eur/Usd prosegue al rialzo

31/08/2020 14:05

Eur/Usd verso i top di metà agosto. Eur/Usd rimbalza dai supporti in area 1,1770, neck line di un testa e spalle potenziale disegnato a partire dal picco di fine luglio. La moneta unica si è rafforzata dopo che la Fed ha modificato gli obiettivi di politica monetaria, tollerando aumenti temporanei dell'inflazione sopra al 2% con l'obiettivo di tenere bassa la disoccupazione.

Il cambio sembra intenzionato a consolidare il rialzo intrapreso dai bottom di marzo ma per il momento non riesce a inviare segnali direzionali validi. Sotto 1,1770 verrebbe completata la figura citata con un rischio elevato di accelerazione al ribasso nel caso di violazione anche di quota 1,1690 per target negativi a 1,1470/1,1490.



Al contrario, oltre gli ostacoli tenaci in area 1,19-1,1965, verrebbero inviati segnali di forza validi nel medio lungo termine. In tal caso obiettivi a 1,20 e 1,2150.

(CC - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online