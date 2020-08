Eurozona, torna la fiducia ma anche i contagi

13/08/2020 12:29

Negli ultimi giorni sono usciti alcuni dati incoraggianti relativi all'eurozona che mostrano come per adesso ci sia un rimbalzo nella fiducia di consumatori e imprese. L'indice Sentix relativo alla fiducia degli investitori ad agosto e' stato infatti rilevato a -13,4 punti, la rilevazione più alta da febbraio, in crescita dal precedente di -18,2 e migliore del consensus di -15,1.

L'indice della situazione attuale e' cresciuto a -41,3 dai -49,5 punti di luglio portandosi ai massimi da marzo. Sono quindi ormai quattro mesi che la fiducia sta migliorando anche se lo fa lentamente: la componente dell'indice relativa alle aspettative e' infatti rimasta quasi invariata, passando a +19,3 da +19,5 di luglio.





Sempre ad agosto l'indice Zew relativo alle aspettative di crescita economica per l'Eurozona e' salito a 64 punti, al di sopra quindi dei 59,6 punti di luglio.

Una sorpresa positiva e' venuta anche dall'indice Zew relativo alla fiducia degli investitori istituzionali che in Germania ad agosto e' balzato a 71,5 punti, sui massimi da 17 anni, dai 59,3 di luglio, ben al di sopra delle attese fissate a 58,0.



L'indice Zew relativo alla situazione attuale resta invece basso, fermo a -81,3 punti dai -80,9 di luglio e decisamente inferiore agli attesi -68,8 punti.

L'indice Zew viene costruito come la differenza fra la percentuale di ottimisti e di pessimisti in una indagine che coinvolge 350 esperti dell'economia.



L'indice viene poi rappresentato su un grafico dove la linea orizzontale dello zero separa le aspettative negative dalle aspettative positive. Letture al di sopra dello zero hanno quindi implicazioni positive per la componente alla quale sono riferite.

Achim Wambach, presidente dell'istituto di ricerche economiche Zew (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung), ha infatti commentato "Le speranze di una rapida ripresa economica hanno continuato a crescere, ma la valutazione della situazione sta migliorando solo lentamente".





Wambach ha poi proseguito affermando che secondo le valutazioni dei singoli settori, gli esperti prevedono una ripresa generale, soprattutto nei settori domestici, ma che "le aspettative di guadagno ancora molto scarse per il settore bancario e per quello assicurativo per i prossimi sei mesi sono motivo di preoccupazione".

Oltre agli indici sulle aspettative qualche cosa si muove anche a livello di economia reale.

Nell'Eurozona infatti secondo le stime di Eurostat la produzione industriale di giugno ha fatto registrare un rialzo del 9,1% su base mensile (ma anche un calo del 12,3% rispetto allo stesso periodo di un anno fa) a fronte di un consensus di un +10,0% (e -11,5% annuo). I dati del mese precedente erano rispettivamente +12,3% su base mensile (dato rivisto da +12,4%) e -20,9% su base annua.



In Italia il dato e' stato del +8,2%.

Questa fragile condizione di ripresa potrebbe tuttavia essere messa in pericolo dai colpi di coda della pandemia di Covid-19. Preoccupante in particolare la situazione in Germania, dove il Robert Koch Institut ha registrato nelle 24 ore precedenti la giornata del 13 agosto 1445 nuovi casi (che fanno salire il totale dall'inizio della pandemia a 219.964 casi), il nuovo picco dallo scorso 1° maggio.

Su base settimanale i nuovi casi sono circa 6700. Jens Spahn, il ministro della Sanita', ha definito "inquietante" il ritorno di fiamma dei contagi.

La situazione e' grave anche in Francia, con 2524 positivi nelle ultime 24 ore (sempre riferite al giornata precedente il 13 agosto), raddoppiati dal giorno precedente, e in Spagna, dove i nuovi contagi sono circa 1700 (ma non sono compresi quelli della zona di Madrid, non conteggiati per motivi tecnici).



Alto il numero di nuovi casi anche in Romania, 1415 in 24 ore.

Il rischio che questo aumento dei contagi possa avere delle ripercussioni a livello economico e psicologico e' elevato, i maggiori paesi stanno infatti correndo ai ripari per evitare che la situazione sfugga al controllo delle autorita' sanitarie, ma il periodo delle vacanze rende piu' problematica la situazione, con maggiori spostamenti e minore rispetto delle misure di sicurezza.

Il presidente dello Zew ha posto l'accento sulle difficolta' del comparto bancario, e assicurativo, a livello europeo, ed e' proprio lo studio del grafico del settoriale Eurostoxx Banche che conferma come per il momento non ci siano segnali che facciano pensare che il peggio e' alle spalle.



L'indice ha disegnato il 12 agosto una candela di tipo "shooting star" del tutto simile a quella del 21 luglio, e rischia ora, come a fine luglio, che quell'elemento grafico rappresenti il punto di partenza per una flessione. I massimi di giugno a 71,64 del resto sono di poco superiori al 38,2% di ritracciamento del ribasso dal massimo di febbraio (percentuale di Fibonacci), in altre parole il rimbalzo visto dal minimo di maggio e' stato per il momento veramente troppo esiguo per mettere in discussione il trend ribassista precedente, che rimane ancora in forza.





E' vero che nel caso dell'Eurostoxx generale la situazione e' migliore, il rimbalzo dai minimi di marzo ha infatti ritracciato i 2/3 circa della discesa precedente (comunque ancora troppo poco per parlare di una inversione di tendenza), ma e' anche vero che le oscillazioni dal massimo del 23 giugno hanno assunto i connotati di un pericoloso testa spalle ribassista.

La figura verrebbe completata solo con la violazione a 350 circa della linea che unisce il minimo del 15 giugno con quello del 3 agosto, il supporto e' quindi ancora abbastanza lontano per non essere causa di una situazione di allarme, il rischio di una evoluzione negativa esiste e non puo' essere ignorato, tanto piu' che il 24 di luglio i prezzi hanno violato in area 363 la base del canale crescente che contiene il rialzo dai minimi di marzo, inviando gia' un segnale di debolezza.

