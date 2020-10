Exor: PartnerRe nomina Andrew Hughes CEO del Third Party Capital

Il gruppo riassicurativo delle Bermuda PartnerRe (controllato da Exor NV) ha annunciato oggi che Andrew Hughes si unirà alla compagnia nel nuovo ruolo di CEO della divisione Third Party Capital. Il suo ruolo sarà quello di sviluppare questo ramo di business (traducibile con il ramo assicurativo danni, ma nel mondo delle riassicurazioni più di frequente impiegato per le coperture contro i danni da eventi catastrofici/climatici). Il manager sarà di stanza alle Bermuda e riporterà al CEO e presidente della di PartnerRe Jacques Bonneau.

