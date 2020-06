Expert System scelta da UTWIN per migliorare l'automazione dei processi

18/06/2020 15:01

Expert System e UTWIN, broker francese specializzato nelle assicurazioni sui prestiti, hanno annunciato oggi una partnership volta a migliorare le attività di underwriting di UTWIN sfruttando le avanzate potenzialità della piattaforma di intelligenza artificiale di Expert System. C'è una crescente necessità di implementare soluzioni in grado di ottimizzare l'automazione dei processi, sviluppando la capacità di comprendere e trarre il massimo valore dalle informazioni non strutturate.



La piattaforma di intelligenza artificiale di Expert System si basa sulla comprensione automatica del linguaggio (Natural Language Understanding – NLU) per elaborare le informazioni nel modo più completo e accurato possibile. Offre allo stesso tempo vantaggi rilevanti nel rapporto costi/benefici, grazie a potenza, flessibilità e massima scalabilità.





"L'integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale nei nostri processi di interazione con i clienti rappresenta un reale valore aggiunto per i nostri team. Ciò consentirà di rafforzare il rapporto con clienti e partner, raggiungendo massimi livelli nella qualità dei nostri servizi", ha dichiarato Patrick Petitjean, Presidente e co-fondatore di UTWIN.



Grazie alla piattaforma di intelligenza artificiale di Expert System, UTWIN sarà in grado di migliorare in modo significativo l'esperienza dei propri clienti, riducendo i tempi di risposta, in particolare per l'analisi di referti medici, e aumentando la qualità dei propri servizi.

"L'intelligenza artificiale di Expert System offre una risposta comprovata alle sfide della gestione dei dati non strutturati e dell'automazione intelligente", ha affermato Alain Biancardi, Vice President Sales & Marketing di Expert System France & Benelux.





"Rendere i processi più efficaci è l'obiettivo principale delle nostre soluzioni per il settore assicurativo e siamo onorati di essere stati scelti da UTWIN come partner di fiducia per l'implementazione di tecnologie innovative."

Expert System ha collaborato con alcune delle principali compagnie assicurative e riassicurative del mondo.

I suoi prodotti per il mercato assicurativo consentono ai clienti di automatizzare la gestione dei processi basati sui dati e sulla conoscenza, garantendo una semplice integrazione nei flussi di lavoro esistenti, una rapida implementazione e un ROI chiaro.

*UTWIN Assurances

*UTWIN è una piattaforma di mediazione e gestione 100% digitale per soluzioni assicurative.



Combinando una cultura digitale tradizionale, una competenza tecnica assicurativa all'avanguardia e un profondo know-how sull'esperienza del cliente, UTWIN offre soluzioni assicurative e servizi customizzati per partner, distributori, assicuratori e riassicuratori.

*Expert System

*Leader nel mercato del cognitive computing e della text analytics, Expert System offre le più innovative soluzioni di intelligenza artificiale per l'automazione dei processi e la gestione delle informazioni.



Attraverso la tecnologia Cogito®, basata sulla combinazione di comprensione semantica e machine learning, assicuriamo a partner e clienti l'acquisizione delle conoscenze strategiche per accelerare i processi decisionali e massimizzare il ROI: dal customer care alla compliance, dalla gestione dei profili di rischio alla security e all'intelligence.

Fra i principali clienti del Gruppo, con sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, UK, USA e Canada, aziende e organizzazioni governative: Zurich Group, Lloyd's of London, AXA XL, Intesa Sanpaolo, Gruppo Eni, Generali, Sanofi, ecc. La società è quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana dal 2014.

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online