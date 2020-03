Falck Renewables: bene i dati 2019, guidance 2020 sotto il consensus

12/03/2020 09:08

Netto calo per Falck Renewables (-5,3% a 4,30 euro) che stamattina ha comunicato i dati 2019 e il Piano Industriale 2020-2025. Lo scorso esercizio va in archivio con risultati in crescita e migliori rispetto alle attese degli analisti: ricavi a 374,5 milioni di euro (+11,5% a/a, consensus 364), EBITDA a 204,0 milioni (+6,5% a/a consensus 200), risultato netto di pertinenza del gruppo in crescita a 48,4 milioni di euro (+10,9% a/a, consensus 41), indebitamento finanziario netto, comprensivo del fair value dei derivati, a 720,8 milioni di euro (720).



Il cda ha proposto un dividendo pari a 6,7 centesimi di euro per azione (il valore massimo stabilito dalla politica di dividendi in essere) contro i 6,3 dell'anno scorso.

Sotto il consensus invece la guidance 2020: EBITDA nell'intervallo tra 196 e 206 milioni di euro (consensus 209) e risultato netto di competenza del gruppo nell'intervallo tra 40 e 44 milioni di euro (consensus 45).

Inoltre il management si riserva di aggiornare l'evoluzione prevedibile della gestione e la guidance, qualora la "crisi Coronavirus (o Covid-19)" dovesse generare degli impatti materiali sugli indicatori economici e finanziari del Gruppo.

Attualmente è in corso la valutazione di alcuni dossier di investimento nelle aree geografiche di interesse comprese nel Piano Industriale 2020-2025, piano che ha i seguenti obiettivi: raddoppio della capacità installata rispetto al 2019 con 2,3 GW al 2025; EBITDA a circa 280 milioni di euro, +40% rispetto al 2019; risultato netto di pertinenza del gruppo a circa 80 milioni di euro, +65% rispetto al 2019; capex complessive pari a circa 1,25 miliardi di euro nel periodo 2020-2025; indebitamento finanziario netto a circa 1 miliardo di euro al 2025; rapporto Posizione Finanziaria Netta consolidata/EBITDA a 3,7x nel 2025; politica dei dividendi con visibilità fino al 2025, confermato il meccanismo relativo alla distribuzione delle cedole.

L'analisi del grafico di Falck Rebewables mette in evidenza il doppio massimo (figura ribassista) completato a inizio settimana e la conseguente discesa al test dei supporti a 4,40/4,50: oggi in avvio gli stessi sono stati violati, operazione che se confermata in chiusura di seduta favorirebbe ulteriori approfondimenti in direzione di 3,60 almeno.



La tenuta dei sostegni favorirebbe invece una reazione verso 5,30/5,50, ostacoli oltre i quali il titolo potrebbe ambire al ritorno sul record storico del 20 febbraio a 6,30.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online