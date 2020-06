FCA in rosso: ok Corte dei Conti a garanzia pubblica ma incombe il ricorso al Tar del Lazio

Debutto brillante in borsa per CY4GATE

Rischio doppio massimo per il Ftse Mib, il Covid-19 non e'ancora battuto..... ULTIME NEWS - 24/06/2020 17:23

Forte calo per FCA -3,4% nonostante le indiscrezioni secondo cui la Corte dei Conti ha dato l'ok finale alla garanzia pubblica sull'80% del prestito da 6,3 miliardi di euro pre-accordato da Intesa Sanpaolo a FCA Italy. Il Corriere della Sera scrive però che secondo le associazioni dei consumatori il via libera potrà essere dato solo dal Tar del Lazio, presso il quel pende il ricorso presentato dal Codacons al fine di bloccare il prestito al Lingotto.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK