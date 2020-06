FCA, nuove nomine in Comau in preparazione del futuro di società quotata

01/06/2020 15:20

Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") ha annunciato che Paolo Carmassi è stato nominato Chief Executive Officer di Comau in preparazione del suo futuro da leader a livello mondiale nella fornitura di sistemi, prodotti e servizi per l'Industria 4.0 e in vista della sua quotazione in borsa. Inoltre, Alessandro Nasi assumerà il ruolo di Presidente della Società.



Carmassi arriva in Comau con una significativa esperienza manageriale nella gestione di società ad alta tecnologia a livello globale. Negli ultimi quattro anni ha infatti ricoperto il ruolo di leadership a Malvern Panalytical Ltd. (un'azienda di Spectris), società riconosciuta nella produzione di strumentazione scientifica per l'analisi dei materiali.





In precedenza, Carmassi era stato responsabile del settore aerospaziale nell'area EMEA di Honeywell, gruppo in cui ha trascorso complessivamente 23 anni con ruoli di crescente leadership, sia nel settore automobilistico che aerospaziale.

Comau, che ha il suo centro direzionale a Torino, è una società leader mondiale nel campo dell'automazione industriale per l'industria automotive, per la quale sviluppa e fornisce soluzioni per giunzioni, assemblaggio e lavorazione meccanica per veicoli tradizionali ed elettrici e sistemi di produzione robotizzati, comprese soluzioni di robotica indossabile.





L'offerta di Comau si estende anche al project management e alla consulenza, nonché alla manutenzione e alla formazione. Comau opera attraverso una rete internazionale di 7 centri di innovazione, 5 digital hub, 8 stabilimenti di produzione, in cui lavorano oltre 9.000 persone, presenti in 14 Paesi.



Grazie all'esperienza e alle competenze già maturate e applicabili a tutti i settori industriali, Comau è in una posizione ottimale per sviluppare ulteriormente le proprie attività e fornire a clienti in nuovi settori supporto nella loro transizione verso il mondo dell'Industria 4.0.

Questa transizione comporterà la riformulazione di processi e prodotti affinché sfruttino le opportunità offerte da nuove evoluzioni quali ad esempio Industrial Internet of Things (IIoT), Cyber-Physical Systems (sistemi ciberfisici o CPS), Intelligenza Artificiale (AI) e Realtà Virtuale e Realtà Aumentata.





Alessandro Nasi è entrato nel Gruppo Fiat nel 2005, dopo diverse esperienze professionali nel settore bancario e della finanza. Ha ricoperto ruoli di responsabilità in Fiat Powertrain Technologies, la divisione Motori e Propulsori del Gruppo Fiat, e in CNH Industrial, gruppo che produce macchinari per l'agricoltura e le costruzioni.

Attualmente, è membro del Consiglio di Amministrazione di CNH Industrial e Presidente di Iveco Defence Vehicles. Nasi è inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di EXOR. Come precedentemente annunciato da FCA in data 18 dicembre 2019, successivamente alla fusione tra FCA e Groupe PSA la partecipazione di Comau sarà distribuita a beneficio degli azionisti del nuovo gruppo.





Mike Manley, Chief Executive Officer di FCA, ha così commentato le nuove nomine: "Le nomine di Alessandro Nasi e Paolo Carmassi rappresentano un importante passo avanti per Comau nella preparazione della sua nuova vita da società quotata. Siamo particolarmente felici di dare il benvenuto a Paolo, che porta con sé un significativo bagaglio di esperienza per guidare Comau in questa nuova fase del suo sviluppo come partner di fiducia per aiutare le aziende a cogliere le opportunità offerte dall'Industria 4.0".

