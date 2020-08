Fed: cambio di politica per stimolare l'inflazione, l'occupazione e mantenere i tassi bassi più a lungo

27/08/2020 15:31

Svolta storica per la Federal Reserve che revisione l'approccio alla politica dei tassi di interesse per andare in soccorso a un'economia piegata dalla pandemia da Coronavirus. Nel suo discorso al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, il presidente della Fed Jerome Powell ha introdotto la nuova politica monetaria, che dovrà favorire il rilancio dell'occupazione, consentendo all'inflazione di salire al di sopra dell'obiettivo del 2% della Fed durante le espansioni economiche, mantenendo al tempo stesso i tassi più bassi più a lungo.

Secondo la nuova politica, la Fed continuerebbe a puntare a un'inflazione media del 2% nel tempo.



Tuttavia, se l'inflazione dovesse superare il target, come è successo nell'ultimo decennio, la Fed accetterebbe un'inflazione "moderatamente al di sopra del 2% per qualche tempo", ha detto Powell.



Questo è significativo perché un'inflazione costantemente bassa porta consumatori e aziende ad aspettarsi che continui, perpetuando un ciclo di magri aumenti dei prezzi.Se i lavoratori, ad esempio, si aspettano che i prezzi rimangano stabili, è meno probabile che cerchino aumenti salariali: una bassa inflazione può portare alla deflazione o al calo dei prezzi e potrebbe indurre i consumatori a rimandare gli acquisti, danneggiando l'economia.Inoltre, ha detto Powell, una bassa inflazione determina in genere tassi di interesse molto bassi, riducendo la capacità di intervento della Fed se l'economia dovesse girare al ribasso.

