Ferragamo brillante nonostante rosso trim1, Equita migliora raccomandazione

Ottimo avvio di seduta per Salvatore Ferragamo (+2,9% a 11,11 euro) nonostante i risultati del primo trimestre 2020 in forte calo a causa del Covid-19. I ricavi sono scesi a 222 milioni di euro, -30,1% a/a a tassi di cambio correnti e -31,5% a cambi costanti: a gennaio le vendite avevano registrato una solida performance in tutti i mercati principali, per poi subire una brusca flessione "nei mesi di febbraio e marzo, prima in Cina e in Asia e successivamente in Europa, in America e nel resto del mondo".



Per offrire un termine di paragone ricordiamo che i ricavi di Moncler nello stesso periodo sono scesi del 18% circa, quelli di LVMH e Kering del 15%, quelli di Hermes del 6,5%.

Netta flessione anche per i margini: EBITDA a 12 milioni di euro (-82,2% a/a), EBIT a -36 milioni (rispetto ai +21 milioni del primo trimestre 2019), risultato netto -41 milioni (da +11 milioni del primo trimestre 2019).

Il cda ha ovviamente deliberato la revoca della proposta di distribuzione del dividendo sugli utili dell'esercizio 2019 ma ha confermato gli obiettivi di medio lungo termine. Tuttavia, considerata l'incertezza conseguente la rapida evoluzione del Covid-19 e le difficoltà nel prevedere i tempi di risoluzione dello stesso a livello globale, "la Direzione aziendale non ritiene di potere formulare previsioni attendibili circa la performance di vendita nei vari mercati e canali distributivi per l'esercizio in corso".



Segnaliamo che stamattina Equita ha migliorato la raccomandazione sul titolo a hold.

L'analisi del grafico di Salvatore Ferragamo mette in evidenza le difficoltà del titolo nell'allontanarsi dal minimo pluriennale a 9,50 euro toccato il 16 marzo. Dopo un iniziale rapido e consistente rimbalzo (quasi +50% in meno di dieci sedute), i prezzi sono tornati a puntare verso il basso.

Perentorie discese sotto 10,60-10,80 anticiperebbero un nuovo pericoloso test di 9,50, supporto al di sotto del quale sarebbe pressoché inevitabile il ritorno sul minimo storico del 2011 a 8,10. Primi segnali di forza oltre 11,70-11,80, prologo ad estensioni verso 12,90 e 14,27, massimo toccato con il rimbalzo di marzo e resistenza determinante nel medio periodo (obiettivo successivo sugli ex supporti a 15,80-15,90).

