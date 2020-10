FMI pronta a rivedere leggermente le stime sul Pil globale

06/10/2020 16:02

L'economia globale "si sta riprendendo dall'abisso della crisi" e sembra essere in una situazione "meno grave" rispetto a giugno e il Fondo monetario internazionale rivedrà "leggermente" al rialzo le stime sul Pil globale per il 2020.

E' quanto affermato da Kristalina Georgieva, direttrice generale del FMI in un discorso alla London School of Economics, e che potrebbe anticipare l'esito del meeting annuale del Fondo e della Banca Mondiale in agenda la prossima settimana.

"Tuttavia, questa calamità non è ancora finita.



Tutti i paesi ora stanno affrontando quella che io chiamo 'la lunga ascesa' -- una difficile scalata che sarà lunga, irregolare e incerta. E soggetta a battute d'arresto", ha poi aggiunto.

A giugno il Fondo aveva calcolato una flessione del Pil mondiale del 4,9% per il 2020, la peggiore contrazione dalla Grande depressione degli anni '30.

