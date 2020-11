FNM: Fitch assegna rating Investment Grade BBB- con outlook stabile

CHURCH & DWIGHT CO INC

FNM informa che alla società è stato assegnato un rating dalla primaria agenzia Fitch Ratings. Fitch Ratings ha assegnato a FNM un rating Investment Grade BBB- con outlook stabile. L'agenzia nel corso dell'analisi ha sottolineato la stabilità dei ricavi e la resilienza del modello di business, a cui contribuirà la componente autostradale con la recente acquisizione di Milano Serravalle Milano Tangenziali, in corso di finalizzazione. L'agenzia ha altresì considerato rilevanti i contratti di servizio e di programma in essere tra le società del Gruppo e gli enti concedenti (tra cui Regione Lombardia) e ha sottolineato il ruolo centrale nel sistema del trasporto regionale lombardo del Gruppo FNM. L'assegnazione del rating permetterà a FNM di ottimizzare la propria struttura finanziaria, anche diversificando le fonti di finanziamento, con inter alia il possibile accesso al mercato dei capitali.

