Ftse Mib: Ferrari al test di conti. Fca sotto la lente

03/11/2020 07:45

Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono salite del 2,82% a 36,8 dollari.

Wall Street: conclusione positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,6% e dell'1,23%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.957,61 punti, in rialzo dello 0,42%.

Gli aggiornamenti macro e le trimestrali Usa

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene americane, si conosceranno gli ordini alle imprese che a settembre dovrebbero salire dello 0,5% rispetto al progresso dello 0,7% precedente.

Oggi si svolgeranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti insieme a quelle per il rinnovo del Congresso.

Risultati trimestrali Usa: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street saranno diffusi i conti degli ultimi 3 mesi di Sysco Corporation con un eps atteso a 0,24 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed eventi Europa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo e si segnala la riunione in videoconferenza dell'Eurogruppo alla quale partecipa anche Christine Lagarde, presidente della BCE.

I titoli da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi a presentare i risultati del terzo trimestre saranno Ferrari, Safilo e Toscana Aeroporti.

Fca: ad ottobre il mercato dell'auto in Italia ha registrato immatricolazioni in lieve calo dello 0,2%.





In netta controtendenza Fca che ha visto le vendite aumentare del 12,57%, con una quota di mercato in rialzo dal 21,43% al 24,17%.





Fonte: News Trend Online