Ftse Mib: i titoli sotto la lente e i dati macro da seguire

Ostacolo in area 13.050 per il Dax

In Germania l'Ufficio di Statistica Destatis ha comunicato che nel mese di luglio l'Indice dei Prezzi alla Produzione è cresciuto dell su 0,2% su base mensile risultando superiore alle attese (pari a +0,1%) e alla rilevazione precedente pari a zero..... ULTIME NEWS - 20/08/2020 08:20

Saldo positivo mercoledi' per il Ftse Mib future (+0,97% a 19980 punti) che non supera pero' la prima resistenza..... ULTIME NEWS - 20/08/2020 08:21

Dati Macro ed Eventi Usa: le richieste di sussidi di disoccupazione dovrebbero calare da 963mila a 893mila unità. L'indic Philadelphia Fed di agosto è atteso in calo da 24,1 a 20,5 punti, mentre il Superindice di luglio è visto in rialzo dell'1,1% dopo il 2% di giugno.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dllo 0,31% e dello 0,44%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.146,46 punti, in ribasso dello 0,57%.

Petrolio: chiusura in frazionale rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono salite dello 0,1% a 42,93 dollari.

