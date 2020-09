Ftse Mib: occhio a Cattolica Assicurazioni e Juventus

Il coronavirus trascina in rosso persino il Lloyd’s of London

Cattolica Assicurazioni comunica che la delibera di trasformazione della Società da società cooperativa in società per azioni è stata iscritta in data 9 settembre 2020 nel Registro delle imprese di Verona..... ULTIME NEWS - 10/09/2020 17:13

Dati Macro ed eventi Europa: si guarderà alla Germania dove è atteso il dato definitivo dell'inflazione che ad agosto dovrebbe calare dello 0,1%, in linea con la lettura preliminare, mentre l'inflazione armonizzata è vista in flessione dello 0,2%.

Dati Macro ed Eventi Usa: in agenda l'inflazione di agosto che dovrebbe salire dello 0,3% dopo lo 0,6% di luglio, mentre la versione "core" è vista in positivo dello 0,6%, in linea con la lettura precedente.

Wall Street: conclusione negativa ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi rispettivamente dell'1,45%% e dell'1,76%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.919,59 punti, in ribasso dell'1,99%.

Petrolio: chiusura in netto calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono scese del 2% a 37,3 dollari.

