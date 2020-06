Ftse Mib, seduta in calo ma graficamente poco significativa

10/06/2020 18:12

Ftse Mib, seduta in calo ma poco significativa da un punto di vista grafico. Il Ftse Mib termina la seduta di mercoledi' con un calo dello 0,86% a 19758 punti ma i minimi intraday di quota 19696 si collocano al di sopra di quelli del giorno precedente a 19678 punti. Le ultime due giornate formano una configurazione "inside day", con la seconda contenuta tutta all'interno della prima, una situazione che si verifica di norma in fasi di incertezza da parte del mercato o di attesa di eventi o notizie rilevanti che possono modificare con la loro comparsa il sentiment degli operatori.



Ed effettivamente mercoledi' i mercati sono stati in attesa della decisione della Federal Reserve sulla politica monetaria ma soprattutto della conferenza stampa del Governatore Jerome Powell a commento della riunione. Che l'economia Usa ha rallentato pesantemente e' cosa nota, come dimostra il calo dei prezzi al consumo di maggio, diminuiti dello 0,1% rispetto al mese precedente (attesi invariati) e in crescita dello 0,1% su base annua (atteso +0,3%), ma la Fed ha ancora alcune carte da giocarsi, come quella dei tassi negativi, e i mercati azionari nelle ultime settimane hanno dimostrato di fidarsi della banca centrale e della sua capacita' di trascinare il ciclo economico al di fuori della fase di depressione.



Tornando al Ftse Mib e al suo "inside day" sara' proprio la fuoriuscita dall'intervallo stabilito martedi' dai prezzi, tra i 19678 e i 20274 punti, a lasciare intedere le intenzioni del mercato. Oltre 20274 atteso il test del massimo dell'8 giugno a 20399 punti, resistenza oltre la quale attendersi il raggiungimento del 61,8% di ritracciamento del ribasso dal massimo di febbraio (importante riferimento ricavato dalla successione di Fibonacci) a 21160 circa.Sotto 19678 diverrebbe invece probabile la ricopertura del gap rialzista del 3 giugno con base a 19053 punti (supporto intermedio a 19500). La violazione anche di area 19050 potrebbe anticipare un "return move" verso il massimo del 30 aprile a 18303 punti.

(AM - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online