Fullsix: l'assemblea approva il bilancio, il cda le deleghe

26/06/2020 15:17

L'Assemblea degli azionisti di FullSix, riunitasi in data odierna in prima convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, ha esaminato e approvato il Bilancio di esercizio di FullSix S.p.A. e preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019.

** Approvato il Bilancio al 31 dicembre 2019 *

La situazione economica consolidata dell'esercizio 2019, comparata con quella relativa all'esercizio precedente, evidenzia i seguenti risultati:

ricavi netti pari ad euro 6.765 migliaia, con una variazione negativa per euro 2.731 migliaia rispetto al 2018;

un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 858 migliaia, con una variazione negativa per euro 15 migliaia rispetto al 2018;

un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 758 migliaia, con una variazione positiva per euro 5 migliaia rispetto al 2018;

un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 3.354 migliaia, con una variazione positiva per euro 738 migliaia rispetto al 2018;

un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 4.272 migliaia, con una variazione positiva per euro 1.273 migliaia rispetto al 2018.





L'esame del conto economico evidenzia una flessione complessiva dei ricavi netti rispetto al medesimo periodo dell'esercizio 2018, per euro 2.731 migliaia, a cui si è anche accompagnata una riduzione significativa delle principali voci di costo, in particolare costo per servizi (ridotto per euro 1.873 migliaia), costo del lavoro (ridotto per euro 201 migliaia), altri costi operativi (ridotti di euro 642 migliaia).



L'Ebitda, negativo e pari ad euro 758 migliaia, rimane sostanzialmente allineato al dato del 2018.

Tale andamento è connesso prevalentemente agli eventi della principale società controllata, Softec S.p.A., che ha scontato nel bilancio 2019 gli effetti di una scelta di riorganizzazione del business nell'area Communication, con riduzione delle attività a bassa marginalità, scelta che ha comportato anche una significativa riduzione dei costi per servizi.





Con riferimento invece alle altre attività Digital, in particolare nell'ultima parte dell'anno, si è registrato un ritardo, per fattori esogeni, su alcuni budget di ricavo, non sufficientemente controbilanciato da riduzione dei costi, sostanzialmente fissi.

Le ulteriori azioni di efficientamento poste in essere sulla struttura della FullSix S.p.A.

hanno comunque consentito un risultato Ebitda, seppur negativo, allineato al dato dello scorso esercizio (in cui era negativo e pari a 764 migliaia).

Riguardo le altre poste di conto economico, incidono negativamente sul risultato netto, alcune voci di natura straordinarie e non ricorrenti quali Accantonamenti e Svalutazioni per euro 1.578 migliaia, Oneri non ricorrenti per euro 200 migliaia, Risultato delle Attività cedute o destinate ad essere cedute negativo per euro 711 migliaia.





*Fullsix S.p.A.

*Il conto economico dell'esercizio 2019 chiude con un risultato netto negativo di euro 3.456 migliaia che si confronta con un risultato netto negativo di euro 5.053. migliaia del 2018 (in miglioramento di euro 1.596 migliaia). Il Risultato operativo è negativo per euro 1.216 migliaia nell'esercizio 2019 (era negativo per euro 2.013 migliaia nell'esercizio 2018) e registra un miglioramento di euro 796 migliaia.

Tale circostanza è riconducibile al complesso degli effetti descritti di seguito:

contrazione del fatturato per euro 278 migliaia;

riduzione del costo del lavoro per euro 61 migliaia;

riduzione del costo dei servizi per euro 263 migliaia;

aumento del valore di ammortamento per euro 1 migliaia;

riduzione dei proventi non ricorrenti per euro 218 migliaia;

aumento degli oneri di ristrutturazione del personale per euro 21 migliaia;

riduzione degli altri costi operativi netti per euro 179 migliaia;

riduzione di ammortamenti e accantonamenti per euro 376 migliaia.





Oltre l'andamento della gestione operativa, incidono sul risultato netto, che si attesta ad euro 3.456 migliaia (con una variazione positiva rispetto al 2018 di 1.596 migliaia) le seguenti principali evidenze economiche:

aver recepito rettifiche di valore di attività finanziarie per euro 1.863 migliaia;

aver recepito Oneri non ricorrenti non operativi per euro 200 migliaia;

Il 31 dicembre 2019, la *posizione finanziaria netta della capogruppo FullSix S.p.A.



*è negativa per euro 1.966 migliaia, in presenza di:

disponibilità liquide per euro 11 migliaia;

debiti a breve per euro 1.726 migliaia, di cui euro 1.409 migliaia postergati;

debiti a medio/lungo termine per euro 250 migliaia.

Confrontando con lo stesso dato al 31 dicembre 2018, negativo e pari a euro 2.196 migliaia, si evidenzia come nel corso dell'esercizio 2019 la posizione finanziaria della società abbia mostrato un miglioramento pari ad euro 231 migliaia.





*Evoluzione prevedibile della gestione

*In data 27 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il *Piano Industriale 2020-2022 *del Gruppo FullSix. Tale Piano Industriale si propone di assicurare, attraverso operazioni straordinarie di aggregazione da attuarsi nel corso dell'esercizio 2020, sinergie industriali e finanziarie che possano determinare un significativo aumento nel volume di attività, con conseguente ottimizzazione dell'assetto economico strutturale del Gruppo.





Ai fini della realizzazione di tale Piano, l'attuale socio di maggioranza OH S.p.A. *ha dato disponibilità a ridurre la propria partecipazione nella capogruppo FullSix S.p.A. per favorire *l'ingresso di Partner Industriali e Finanziari sinergici.

L'implementazione del Piano è in corso, con contatti per possibili operazioni straordinarie attualmente al vaglio e le prime interlocuzioni con possibili partner industriali avviate nei primi mesi dell'anno 2020.



In ogni caso, e in considerazione del piano industriale da realizzare, in data 27 aprile 2020 il socio Orizzonti Holding S.p.A. ha rinnovato il proprio supporto finanziario, attraverso l'impegno a rendere disponibili tutte le risorse necessarie sia per la gestione ordinaria che straordinaria al fine di consentire al Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2019.





*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti *

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. L'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione.



La relazione di cui all' art. 123-ter TUF (D.Lgs. 58/1998) è consultabile sul sito internet della Società (http://www.fullsix.it/) nella sezione Investor Relations – Assemblea Azionisti.

*Nominato il Consiglio di Amministrazione della società FullSix S.p.A.

*L'Assemblea degli Azionisti ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020.





Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da:

Costantino Di Carlo (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l.)

Caterina Dalessandri (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l.)

Gaia Sanzarello (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A.

e Centro Studi S.r.l.)

Susanna Pedretti (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l.)

Gian Paolo Coppola (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l.)

Emmanuel Micheli (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l.)

Antonio Cantelmi (lista presentata dai soci Orizzonti Holding S.p.A.



e Centro Studi S.r.l.)

di cui Susanna Pedretti, Gian Paolo Coppola ed Emmanuel Micheli indipendenti ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4 TUF e ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

L'Assemblea ha, altresì, nominato il Dott. *Costantino Di Carlo *quale *Presidente *del Consiglio di Amministrazione.

I curricula dei consiglieri di amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea nonché nella sezione Corporate Governance/Organi Sociali.

A seguito di proposta presentata in data 22 giugno 2020 da parte dei soci OH S.p.A.



e Centro Studi S.r.l., l'Assemblea Ordinaria ha deliberato:

di determinare in 7 (sette) il numero dei consiglieri componenti il consiglio di amministrazione;

di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in un esercizio, e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemila venti);

di determinare in complessivi massimi euro 93.000,00 (novantatremila virgola zero zero) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valutazioni del Comitato per le remunerazioni e del Collegio sindacale ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi, il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo, degli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 48.000,00 (compreso nel suddetto importo massimo) da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i consiglieri non esecutivi.



*

*Nominato il Collegio Sindacale Fonte: News Trend Online