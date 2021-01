11/01/2021 09:10

Future Eurostoxx 50 in calo in avvio di ottava. Il future lascia sul terreno lo 0,88% circa a 3610 punti.

Dopo una chiusura d'ottava in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, apprezzatosi dell'1,03% venerdì), la nuova settimana inizia sui mercati europei con una tendenza al ribasso mentre i riflettori restano puntati sugli Usa.



Non tanto per le sorti di Donald Trump, dopo l'attacco alla sede del Congresso da parte dei suoi sostenitori, quanto piuttosto in attesa dell'annuncio già nei prossimi giorni di quale sarà il piano di stimolo all'economia del presidente Joe Biden, che entrerà in carica il 20 gennaio prossimo.





Intanto il quadro macro continua lentamente a migliorare.

Il Dipartimento del Lavoro ha reso noto che nel mese di dicembre i nuovi posti di lavoro, nei settori non agricoli, sono diminuiti di 140 mila unita' dopo una crescita di 336 mila unità nella rilevazione precedente (rivisto da 245 mila unità).

Le attese erano fissate su un incremento di 71 mila unità. Il tasso di disoccupazione si attesta al 6,7%, inferiore alla rilevazione precedente e alle attese, pari al 6,8%.

Cresce dello 0,8% il salario orario medio mensile risultando superiore alla rilevazione di novembre, pari allo 0,3%, e alle attese (fissate a +0,2%).



Su base annua le retribuzioni crescono al ritmo del 5,1% superiore al dato precedente e alle attese, entrambe fissate al 4,4%.

A novembre le scorte all'ingrosso hanno fatto segnare una variazione nulla, risultando superiori alle attese (pari al -0,1%) e alla rilevazione precedente, pari a -0,1%.

In Cina si procede con il ritorno verso la normalità ma l'andamento dei prezzi dimostra che ancora, anche a causa delle difficoltà a livello globale, c'è della strada da fare.



In dicembre l'indice dei prezzi al consumo infatti è salito dello 0,2% annuo in Cina, dopo la deflazione dello 0,5% di novembre, la prima dall'ottobre 2009. I prezzi alla produzione sono invece calati dello 0,4% annuo, il ribasso più contenuto da febbraio, dopo la contrazione dell'1,5% di novembre e contro la flessione dello 0,8% del consensus di Reuters.





Nonostante il calo di questa mattina il future Eurostoxx invia segnali di forza. Il future ha infatti tentato per tutto il mese di dicembre di superare il lato alto del canale crescente formato dalla trend line rialzista disegnata tra il minimo di marzo e quello di fine ottobre e dalla sua parallela tracciata a partire dal top del 26 marzo.



Questa linea di resistenza è stata superata proprio nell'ultima seduta dell'ottava, ora transita a 3633 punti circa, inviando un segnale di forza rilevante. Possibile ora il tentativo di andare a ricoprire il gap ribassista del 24 febbraio con lato alto a 3773 punti. In caso di superamento anche di quei livelli probabile il test dei massimi di febbraio di area 3870.





Discese fino in area 3605/10 non metterebbero in discussione le prospettive di rialzo indicate, sotto quei livelli rischio di discese a testare a 3545 la media mobile esponenziale a 20 giorni. Supporto successivo a 3400 euro circa.

