Future Eurostoxx in calo, troppi i dati negativi nel mondo

13/05/2020 09:11

Parte male la seduta del future Eurostoxx 50. Il future lascia sulterreno l'1,53% a 2828 punti. A pesare sulle borse le parole di Anthony Fauciche mette in guardia dal rischio di riaperture troppo frettolose.

Se le riaperture saranno fatte con troppa fretta le conseguenzepotrebbero essere "really serious" e soprattutto potrebbero faretornare indietro la macchina del tempo "it will set you back" hadetto Fauci.



Sui mercati, continuano quindi a prevalere i timori per una secondaondata dell'epidemia di coronavirus ma anche per le crescenti tensioni tra Usae Cina. Il senatore repubblicano Lindsey Graham ha presentato un provvedimentoper imporre sanzioni alla Cina nel caso questa si rifiutasse di cooperare conle indagini sul Covid-19.





In Cina sono stati accertati nuovi casi a Wuhan, la citta di Shulan(600 mila abitanti) e' in lockdown dal fine settimana scorso, in quella diJilin sono stati bloccati gli spostamenti. Nuovi casi anche in Corea del Sud.Atteso in giornata un discorso del chairman della Federal Reserve (Fed) JeromePowell, si continua a scommettere sul fatto che l'istituto centrale diWashington possa ricorrere a tassi d'interesse in negativo (le aspettative delmercato sono per il 25% circa che questo possa accadere entro la finedell'anno) per sostenere ulteriormente una economia in affanno, come dimostranoi dati relativi all'inflazione Usa, ad aprile in aumento dello 0,3% a/a da+1,5% (atteso +0,4%) e in calo dello 0,8% m/m da -0,4% (atteso -0,8%), lariduzione mensile maggiore dal 2008 (per quello che riguarda il dato"core", al netto di cibo ed energia, si e' trattato della contrazionemaggiore dall'aprile del 1957).





Il giorno prima era stata la volta degli analoghi dati della Cina,dove su base mensile la discesa dei prezzi al consumo e' stata dello 0,9% dal-1,2% precedente, su base annua c'e' stato un rialzo del 3,3% (4,3% il datoprecedente, +3,7% le attese), i prezzi alla produzione sono invece scesi del3,1% su base annua (atteso -2,6%, precedente -1,5%), il risultato peggioredegli ultimi 4 anni.



Insomma, dai dati sui prezzi emerge con chiarezza che il rallentamentodell'economia e' grave. In Giappone l'indice Economy Watchers e' del restocrollato lo scorso mese a 7,9 punti dai 14,2 punti di marzo, ai minimi dellaserie storica avviata nel 2002.

Il Pil inglese a marzo e' sceso del 5,8%, il primo trimestre si e'chiuso con un calo del 2%, la spesa dei consumatori nel trimestre si e'contratta dell'1,7%, il dato peggiore dalla crisi del 2008, e ovviamente e'solo una visione parziale del quadro dal momento che non incorpora ancora ilmese di aprile (il lockdown e' iniziato in Inghilterra il 23 marzo): secondo ilBritish Retail Consortium il calo nell'ultimo mese e' stato del 19,1%, ilpeggiore dall'inizio della serie storica dal 1995, per Barclaycard ladiminuzione nelle transazioni e' stata, sempre ad aprile, del 36,5%.





La Banca d'Inghilterra si aspetta una contrazione dell'economia del14% quest'anno e successivamente un rimbalzo (ma su questo i mercati hannoovviamente dei dubbi, vista la situazione attuale).

In Italia oggi il Tesoro colloca 9 miliardi di Btp, occhi puntati pervedere le reazioni degli investitori.



Sul grafico intraday del future Eurostoxx e' evidente un potenzialetesta spalle ribassista, figura disegnata a partire dal top del 14 aprile. Labase del testa spalle, la "neckline", transita a 2790 punti, il minimooggi e' stato a 2806 punti. Sotto quei livelli diverrebbe probabile unacorrezione estesa di tutto il rialzo in atto dai minimi di marzo, primosupporto a 2720, poi a 2635, base del gap rialzista del 6 aprile e 50% diritracciamento del rialzo dal 16 marzo.





Solo oltre area 2860 (prima resistenza a 2840) il rischio di essere inpresenza di una ampia figura ribassista in formazione verrebbe allontanato.

(AM - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online