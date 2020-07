Futures sull'azionario Usa in calo

30/07/2020 14:51

In ripiegamento i future sui maggiori indici azionari statunitensi in attesa dell'avvio delle contrattazioni a Wall Street. Il derivato sull'S&P 500 cede lo 0,85% e quello sul Nasdaq 100 lo 0,96 per cento. Male anche il future sul Dow Jones (-0,92%). Da segnalare l'uscita di poco fa di importanti dati macroeconomici USA: il Pil del secondo trimestre (in prima lettura) ha mostrato un calo monstre del 32,9%, migliore delle attese (-34,1%), ma comunque con una flessione che non si vedeva da decenni.



Le richieste di sussidi per la disoccupazione sono cresciute nell'ultima settimana di 1,43 milioni di unità contro attese da 1,45 mln ma oltre gli 1,42 mln della lettura precedente. In continua si registrano richieste di sussidi da oltre 17,1 milioni di americani (ben oltre i 16,2 mln attesi e i 16,15 mln precedenti).



A poco serve la conferma dell'impegno della Fed contro il difficile contesto e intanto fa discutere negli Stati Uniti l'audizione al Congresso USA dei colossi tecnologici a stelle strisce e dei vertici dunque di Apple, Google, Amazon e Facebook. Accusati di avere troppo potere e di condotte monopolistiche, i giganti del web sono stati interrogati sulle loro condotte commerciali e sui modelli di business.I CEO dei gruppi hanno difeso il proprio ruolo e il successo delle proprie imprese come strategico, tra l'altro, per gli interessi degli Stati Uniti del mondo, ma non sono mancate critiche dai Repubblicani che hanno accusato i social media di non tutelare abbastanza le posizioni conservatrici. Nel frattempo prosegue la diffusione delle semestrali.

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online