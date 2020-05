GEDI, dimissioni di un consigliere

20/05/2020 10:10

GEDI Gruppo Editoriale comunica che il Dott. Luca Paravicini Crespi, Consigliere non esecutivo indipendente, ha rassegnato in data 18 maggio u.s. le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. per motivi di natura personale.

Al momento delle sue dimissioni il Dott.

Luca Paravicini Crespi deteneva n. 3.099.595 azioni della società, di cui tramite la nuda proprietà delle Società Fiduciaria Biennebi SpA n. azioni 352.928 e Alpa Srl n. azioni 2.746.667.

In linea con la politica di remunerazione adottata dalla Società, non sono previsti indennità o altri benefici a seguito della cessazione dalla carica.





GEDI Gruppo Editoriale esprime gratitudine al Dott. Luca Paravicini Crespi per l'attività svolta e l'impegno profuso nell'esercizio delle sue funzioni.

