GEDI: nel semestre perdita da 120,5 mln (pesano svalutazioni testate per € 101,6 mln)

24/07/2020 14:14

Si è riunito oggi, presieduto da John Elkann, il Consiglio di Amministrazione di *GEDI Gruppo Editoriale *S.p.A. che ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2020 presentati dall'Amministratore Delegato Maurizio Scanavino.

*PREMESSA

*L'andamento del primo semestre del 2020 è stato notevolmente impattato dalla diffusione del virus Covid-19 e dalle conseguenti e opportune misure restrittive per il suo contenimento poste in essere da parte delle autorità pubbliche e locali.





Da un punto di vista macroeconomico le principali agenzie ed istituzioni hanno progressivamente rivisto al ribasso le stime di crescita del PIL in Italia per il 2020, mentre dal punto di vista della Società si è assistito ad una diretta contrazione del fatturato pubblicitario derivante dal crollo dei consumi e dal conseguente arresto delle pianificazioni oltre che dalla cancellazione di alcune campagne nazionali e locali già precedentemente prenotate e dall'annullamento di eventi pianificati.





Di contro, tutti i brand del Gruppo hanno ulteriormente affermato la propria centralità e la propria autorevolezza nel fornire informazioni accurate ai lettori, registrando in particolare sul digitale numeri di traffico in significativa crescita.

In questo scenario, la Società ha agito prioritariamente per garantire la salute e la sicurezza della propria forza lavoro e ha messo tempestivamente in atto una serie di interventi di ulteriore razionalizzazione e riduzione dei costi volti a contenere gli effetti economici e finanziari derivanti dal drastico calo della raccolta pubblicitaria, continuando nel contempo ad investire secondo le linee strategiche individuate.





Sin dal comparire delle prime informazioni riguardanti l'emergenza da Covid-19 è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro interno (Task force) che ha, tra i suoi compiti, anche quello di monitorare l'evoluzione delle misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare secondo quanto stabilito dalla Pubblica Autorità tramite specifiche disposizioni nazionali, regionali o locali.



In particolare, il Gruppo:

ha attivato il ricorso allo Smart Working per le mansioni lavorative compatibili con tale modalità, assegnando le dotazioni informatiche necessarie per consentire agli utenti di operare da remoto;

ha divulgato a tutti i dipendenti informative ed istruzioni, in aderenza alle indicazioni ministeriali, sui comportamenti igienici da tenere e sulle azioni di prevenzione che l'azienda ha progressivamente messo in atto;

ha proceduto alla sanificazione/disinfezione dei luoghi di lavoro in aggiunta alle ordinarie operazioni di pulizia;

ha inviato a tutti i fornitori comunicazioni informative sul tema e ha richiesto riscontro formale sullo stato dei loro dipendenti presso le proprie sedi.





Tutte queste misure sono oggetto di costante aggiornamento e dell'attività è stata data periodicamente informativa al Consiglio di Amministrazione ed ai diversi organismi e comitati di controllo.

Al fine di contenere gli impatti economici, inoltre, il Gruppo ha avviato e realizzato una serie di azioni di contenimento e riduzione di tutte le principali voci di costo intervenendo in particolare sulla struttura dei prodotti editoriali, sui contratti in essere di fornitori e collaboratori mediante la rinegoziazione di tariffe e compensi, sul costo del lavoro anche attraverso il ricorso alle procedure in materia di ammortizzatori sociali messe a disposizione dal Governo nonché attraverso la riduzione volontaria della retribuzione fissa dei dirigenti per il periodo maggio-dicembre 2020.





*ANDAMENTO DEL MERCATO

*Il mercato pubblicitario a fine maggio risulta complessivamente in riduzione del 28,3% rispetto allo stesso periodo del 2019 (dati Nielsen Media Research).

Il comparto stampa ha registrato un calo del 33,0%, con i quotidiani al -27,4% (-33,4% la raccolta nazionale e -22,8% quella locale) ed i periodici al -41,5%.

Significativa anche la flessione della televisione (-24,5%) e soprattutto delle radio che nei mesi di aprile e maggio registrano un crollo del 73,3% attestandosi nel progressivo a maggio al -39,2%. Anche internet è stato fortemente impattato, mostrando un calo del 17,2% esclusi Search e Social.

Quanto alla diffusione dei quotidiani, secondo i dati ADS (Accertamento Diffusione Stampa), nei primi cinque mesi del 2020 è stata registrata una flessione delle vendite in edicola ed in abbonamento del 12,2% (-3,8% i quotidiani nazionali, -10,3% i quotidiani locali e -36,7% gli sportivi).



Includendo anche le copie digitali, la diffusione complessiva dei quotidiani si attesta al -10,4%.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO GEDI NEL PRIMO SEMESTRE 2020

*Nel contesto sopra descritto, i *ricavi consolidati si sono attestati a €248,9mn, registrando una flessione del 17,8% rispetto al primo semestre del 2019.



I ricavi derivanti dalle attività digitali *rappresentano complessivamente il 14,2% del fatturato consolidato (18,4% sul brand Repubblica).

I *ricavi diffusionali, pari a €125,7mn, sono diminuiti del 6,6% rispetto a quelli del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Gli effetti del Covid-19 e delle misure restrittive introdotte a livello regionale e nazionale hanno impattato negativamente sull'andamento delle vendite in edicola.



Per contro, l'attività di vendita degli abbonamenti digitali ha confermato il trend positivo, sostenuta sia dal proseguimento delle azioni di massimizzazione della redditività della customer base sia dalle maggiori attivazioni conseguenti alla crescente attenzione dei lettori per le notizie riguardanti la diffusione del Covid-19.



All'interno di questo contesto è stata avviata una politica promozionale sia sui prodotti premium (Rep:, Topnews, Stai con Noi) sia sugli abbonamenti annuali alla copia replica.

Tutte queste azioni hanno incrementato la customer base che a fine giugno ha raggiunto i 231 mila abbonati su tutte le testate del Gruppo, quasi il doppio rispetto all'analogo mese del 2019 e superiore di circa 104 mila abbonamenti rispetto a fine dicembre 2019.





I ricavi pubblicitari, pari a €102,0mn, hanno subito un calo del 30,8% rispetto ai primi sei mesi del 2019. La flessione è sostanzialmente riconducibile agli effetti del Covid-19.

Con riferimento ai diversi mezzi del Gruppo, nel semestre la pubblicità su stampa è risultata in calo del 31,9% e quella sulle radio del 41,6%; più contenuta è stata la flessione della raccolta su internet, -8,1%.



I costi, inclusi gli ammortamenti, sono inferiori del 9,0% rispetto al primo semestre del 2019; sono diminuiti sia i costi del personale (-5,2%) che gli altri costi (-11,3%). Va peraltro evidenziato che tali riduzioni riflettono solo parzialmente gli effetti delle riorganizzazioni realizzate nelle aree tipografiche, amministrative e gestionali di GEDI News Network e della Capogruppo nonché nelle strutture commerciali locali della concessionaria di pubblicità A.Manzoni&C..





Il *margine operativo lordo consolidato *è stato negativo per €11,6mn, includendo elementi economici non direttamente riferibili allo svolgimento ordinario del business per complessivi €7,4mn, derivanti principalmente (€7,0mn) da operazioni di riorganizzazione del personale e da costi e oneri connessi al Covid-19.

Al netto di tali componenti, il margine operativo lordo rettificato è stato negativo per €4,2mn rispetto a +€23,5mn nel primo semestre del 2019.

Il risultato operativo consolidato *è stato negativo per €129,0mn ed include, oltre agli oneri di cui sopra, *€101,6mn di svalutazioni di avviamenti di testate effettuate a seguito delle verifiche di impairment test.



Tali svalutazioni si riferiscono per €61,0mn alla Cash Generating Unit (CGU) "La Repubblica", per €16,0mn alla CGU "GEDI News Network Nord Est (Messaggero Veneto, Il Piccolo, Quotidiani Veneti, Corriere delle Alpi)", per €21,4mn alla CGU "GEDI News Network Nord Ovest (La Stampa, Il Secolo XIX)" e per €3,2mn alla CGU "GEDI News Network Livorno (Il Tirreno)" e sono state effettuate per allineare i valori contabili di ciascuna CGU al valore recuperabile di riferimento determinato sulla base dei flussi di cassa dell'ultimo Business Plan approvato, adattati per riflettere alcuni scenari di possibile evoluzione della pandemia e dei suoi effetti sull'evoluzione del PIL italiano, e conseguentemente sugli investimenti pubblicitari, «pesati» in base al grado di probabilità.





Senza considerare oneri non ordinari e svalutazioni, il *risultato operativo rettificato *ammonta a - €20,0mn rispetto a €7,6mn nel primo semestre del 2019.

Il *risultato netto consolidato *registra una perdita di €120,5mn recependo, come precedentemente illustrato, svalutazioni di avviamenti di testate effettuate a seguito delle verifiche di impairment test per €74,2mn al netto dell'effetto sulle imposte e oneri per ristrutturazioni e altre componenti non ordinarie con effetto sul risultato netto pari a €5,7mn.





Nel semestre sono state inoltre registrate impairment loss per €5,6mn sul valore delle partecipazioni detenute in Editoriale Libertà ed Editoriale Corriere di Romagna e €9,3mn di rettifiche delle imposte anticipate per effetto del peggioramento, causa Covid-19, delle previsioni di recuperabilità delle perdite fiscali pregresse.



Nel primo semestre 2019 il risultato netto era stato negativo per €19,1mn per effetto della svalutazione di €17,3mn del valore della partecipazione detenuta in Persidera.

Al netto degli effetti di cui sopra, il *risultato netto rettificato *del primo semestre 2020 è negativo per €25,7mn rispetto ai +€0,8mn del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.





L'*indebitamento finanziario netto *al 30 giugno 2020 prima dell'applicazione del principio contabile IFRS 16 ammonta a €62,0mn rispetto ai €44,1mn di fine 2019: il flusso della gestione ordinaria è stato negativo per €6,5mn ed i piani di riorganizzazione in corso ha Fonte: News Trend Online