Germania: indice ZEW giugno in miglioramento, +63,4 punti

Market of the Week: Dow Swings

In Germania e' stato reso noto che l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alle aspettative sull'economia del paese tedesco, è tornato a crescere a giugno..... ULTIME NEWS - 16/06/2020 11:08

In Germania e' stato reso noto che l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alle aspettative sull'economia del paese tedesco, è tornato a crescere a giugno. Il dato si è attestato a +63,4 punti dai +51 punti di maggio a fronte di attese degli analisti pari a +60 punti. L'indice ZEW riferito alla fiducia sulle condizione attuali dell'economia del paese tedesco è migliorato lievemente a -83,1 punti in crescita da -93,5 punti di maggio. L'indice di fiducia relativo alle aspettative sull'economia di Eurolandia e' salito a +58,6 punti dai +46 punti di maggio.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK