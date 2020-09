Germania: l'economia tedesca si contrarrà del 5,2% nel 2020 (Ifo)

Atteso un avvio in rialzo per Amazon a Wall Street..... ULTIME NEWS - 22/09/2020 15:50

L'economia tedesca si ridurrà molto probabilmente del 5,2% entro la fine del 2020 invece del 6,7% previsto in precedenza secondo l'Istituto di ricerca economica Ifo. L'istituto con sede a Monaco ha anche notato che il prodotto interno lordo (PIL) probabilmente non raggiungerà i livelli precedenti alla pandemia di coronavirus fino al quarto trimestre del 2021, prevedendo poi che la ripresa continuerà nel 2022, quando il PIL dovrebbe crescere a un tasso medio dell'1,7%. Il capo delle previsioni di Ifo, Timo Wollmerhauser, ha sottolineato che "il grado di incertezza nelle previsioni è enorme perché nessuno sa come si svilupperà la pandemia di coronavirus, se ci sarà una Brexit dura e se le guerre commerciali saranno risolte ".

