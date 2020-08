Giappone: in giugno indice anticipatore salito a 85,0 punti

Market of the Week: Tech Growth

Unipol: nel I semestre utile netto salito a 617 mln, raccolta assicurativa in calo per effetto Covid

Secondo i dati diffusi dalla General Administration of Customs (l'autorità delle dogane cinesi), in luglio il surplus della bilancia commerciale della Cina è salito a 62,3 miliardi di dollari dai 46,4 miliardi di giugno (62,9 miliardi in maggio, quando si era attestato sui massimi dal 1981)..... ULTIME NEWS - 07/08/2020 08:23

Seduta al ribasso giovedi' per il Ftse Mib (-1,43%) che scende a testare in area 19325 il 61,8% di ritracciamento del rialzo dal minimo del 31 luglio..... ULTIME NEWS - 07/08/2020 08:27

Secondo quanto reso noto su base preliminare dall'Ufficio di Gabinetto nipponico, l'indice anticipatore del Giappone è salito in giugno a 85,0 punti dai 78,3 punti della lettura finale di maggio (77,7 punti in aprile, quando si era attestato sui minimi dai 74,2 punti del marzo 2009). L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece cresciuto a 76,4 punti dai 72,9 punti precedenti (79,3 punti in aprile), che erano stati il livello più basso dai 71,3 punti dell'aprile 2009.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK