Gualtieri: calo PIL 2020 superiore a 8%

Ftse Mib: una settimana partita forte in cui via via le forze rialzista si sono esaurite.

Market of the Week: Euro Currency Strength

Questa mattina la Germania ha collocato Bobl 5 anni con scadenza ottobre 2025 (ISIN DE0001141828) per 3,315 miliardi di euro (oltre a 0,685 mld riservati a operazioni di mercato secondario) con un rendimento negativo dello 0,69%, in rialzo dal -0,72% dell'asta precedente..... ULTIME NEWS - 02/09/2020 12:49

Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, ha dichiarato che il PIL 2020 dell'Italia evidenzierà una flessione superiore (ma non di molto) all'8% stimato in aprile: questo perchè il lockdown è andato avanti più del previsto. Gualtieri ha aggiunto che le risorse del Recovery Fund arriveranno nei primi mesi del 2021.

