H-FARM, ricavi in forte crescita nel 2017, rosso stabile a 6,2 mln

Il Consiglio di Amministrazione di H-FARM, riunitosi il 26 marzo 2018 sotto la Presidenza di Riccardo Donadon, ha approvato il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

Riccardo Donadon, Fondatore e Amministratore Delegato di H-FARM, ha commentato: "H-FARM è partita.

Abbiamo chiuso il 2017 molto meglio delle previsioni, ben oltre le nostre aspettative, con una percentuale di crescita del fatturato di quasi il 50% anno su anno e un forte miglioramento della marginalità. In soli due anni abbiamo completamente trasformato il nostro progetto, assumendo un ruolo di rilievo sia sul mercato dell'educazione che su quello delle soluzioni innovative per la trasformazione digitale delle grandi aziende, con un posizionamento sempre più internazionale.





Questo risultato conferma la bontà del cammino intrapreso nel 2015 grazie al percorso di collocamento all'AIM, che ha portato H-FARM da investitore e acceleratore nel settore digitale a realtà unica nel panorama Italiano in grado di coniugare investimenti, innovazione e istruzione, iniziando ad essere un punto di riferimento anche per le aziende europee.



Nel secondo semestre abbiamo deciso di investire ancora molto sul nostro progetto di sistema operativo della scuola e i risultati si vedranno presto; abbiamo molte conferme a livello internazionale sulla bontà della nostra visione.

Con la chiusura del bilancio 2017, abbiamo superato il nostro secondo livello, ora dobbiamo fare l'unlock del terzo livello e scalare il modello, poi H-FARM decolla.





C'è così tanto valore e così tanto talento in H-FARM che la messa a terra sarà entusiasmante nei prossimi anni.

Abbiamo seminato moltissimo in questi 12 anni (oltre € 26 milioni di investimenti in 116 startup con ritorno ad oggi di € 16 milioni, cinque exit nel corso dell'anno, e una valutazione del portafoglio che gli analisti stimano in circa € 50 milioni) nei prossimi 3 anni raccoglieremo, ma soprattutto manderemo in conversione gli investimenti.

Nel 2020 H-FARM compirà 15 anni e sarà molto divertente tirare le fila."

*PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2017

*In considerazione delle acquisizioni effettuate nel corso dell'esercizio, si ritiene opportuno analizzare i dati economici e l'andamento di H-FARM fino all'EBITDA considerando le stesse incluse nel perimetro di consolidamento sin dall'inizio dell'anno.



Pertanto il Bilancio consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione, comprende sia il bilancio redatto secondo i principi OIC sia quello "pro-forma", superando gli effetti generati dalle diverse date di acquisizione.

I risultati economici 2017 di H-FARM evidenziano una forte crescita dei ricavi (+47%) e della redditività (dimezzata la perdita a livello di EBIT) rispetto all'anno precedente.

L'analisi delle tre business unit conferma la divisione che si occupa delle soluzioni per la Trasformazione Digitale come motore della crescita e della redditività, oltre che la forte espansione dell'Education trainata dalle acquisizioni.

Il *valore della produzione *ha raggiunto € 47,9 milioni con una crescita di € 15,3 milioni rispetto al dato 2016, ben oltre le previsioni e le attese del mercato.





L'*EBITDA *risulta in forte miglioramento malgrado i continui investimenti nell'area education ma ancora negativo a € 1,6 milioni rispetto a negativi € 3,0 milioni del 2016. Tale andamento è ascrivibile alla forte crescita del fatturato anche a seguito delle acquisizioni.

Tra i costi segnaliamo l'andamento del *costo del lavoro *che passa da € 12,1 milioni nel 2016 a € 21,2 milioni nel dato proforma 2017.

Tale incremento è frutto principalmente delle operazioni di M&A e delle nuove assunzioni che nel 2017 contano 124 nuove risorse raggiungendo la soglia di 521 persone.

Il *Risultato netto *risulta negativo a € 6,2 milioni sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente dopo ammortamenti su immobilizzazioni immateriali per € 2,6 milioni, in crescita rispetto a € 1,7 milioni dell'esercizio precedente e in maggior parte ascrivibile alla necessità di ammortizzare in dieci anni l'avviamento generato dalle operazioni di M&A.





*PERFORMANCE OPERATIVA DELLE SINGOLE BUSINESS UNIT *

*H-FARM Industry

*H-FARM Industry, con le sue soluzioni per la trasformazione digitale, rappresenta la principale area di business e anche quest'anno registra un importante trend di crescita con un ottimo risultato sia in termini di ricavi che di EBITDA.

Alla crescita organica, si è unito anche l'apporto della neo acquisita CELI S.r.l. che contribuendo con un Valore della Produzione pari a € 1,9 milioni con un EBITDA di € 325 mila innalza la crescita della unit che conferma, per il quarto semestre consecutivo (ovvero dalla data dell'IPO), una crescita superiore al 10%.





Continua inoltre il miglioramento percentuale dell'EBITDA in rapporto al Ricavi che si attesta al 13,24%, rispetto al 13,19% del 2016. La forte capacità di consolidare i rapporti con i clienti si riflette sull'incremento del fatturato sugli stessi - come nell'esempio di Enel - e sulla generazione di nuovi importanti accordi commerciali come nel caso di Trussardi, Sky Italia, Gucci, Adidas, Novartis e Altroconsumo.



I servizi che supportano la trasformazione culturale nell'innovazione delle imprese e quelli di open innovation hanno registrato dei buoni risultati di crescita nel 2017, raggiungendo un fatturato di € 7,7 milioni rispetto a € 6,7 milioni del 2016 con un incremento del + 15%. In particolare l'open innovation con il "Corporate Accelerator", ha visto l'avvio del programma "Industry 4.0" in collaborazione con CISCO, il programma su BlockChain con DeutcheBank, su Health & Welfare con Generali e del programma "Marco Polo Accelerator" in collaborazione con il partner cinese "Qwos".

*H-FARM Education

*H-FARM Education è il motore della crescita con un valore della produzione in aumento di € 7,1 milioni a € 10,5 milioni, triplicato rispetto al 2016.



L'EBITDA negativo per € 1,0 milioni è in miglioramento vs negativi € 1,3 milioni dell'anno precedente.

L'incremento di entrambi gli indicatori è per la maggior parte ascrivibile alle tre nuove società acquisite e può essere così sintetizzato:

| |Valore Produzione |EBITDA |Studenti # |

|Little English School (K12) |€ 1,5 milioni |-0,01 € milioni |190|

|EIS English International School (K12) |€ 2,7 milioni |+0,7 € milioni |296 |

|BigRock (Master) |€ 1,2 milioni |+0,2 € milioni |120|

Il contributo positivo delle nuove società acquisite è stato eroso dai cospicui investimenti effettuati nel 2017 relativi tra l'altro allo sviluppo tecnologico di due importanti piattaforme software: la prima volta alla realizzazione di un sistema operativo per la gestione scolastica (Adaptive Learning Path), la seconda relativa ad una piattaforma distribuiva per i contenuti: VLE (Virtual Learning Enviroiment).





Un'altra attività d'investimento del 2017 ha riguardato il fronte degli spazi, degli strumenti tecnologici e del materiale per laboratori. Questo al fine di offrire un percorso formativo sempre più completo e interattivo, connotato da un forte approccio innovativo che permetta di creare nei giovani nuovi stimoli per essere sempre più creativi, innovatori e capaci di rispondere alle sfide che li attendono al completamento del loro ciclo di studi.



Sul fronte organico, il completamento dell'offerta formativa, iniziato nel settembre 2016 con il lancio della "High School" attivata inizialmente con le classi di ingresso del percorso internazionale (MYP 4 "prima superiore") e IB-Diploma Programme ("terza superiore") è stato ultimato con l'inizio dell'anno scolastico 2017- 2018 e i risultati si riflettono solo parzialmente al 31.12.2017 in quanto di competenza anche del primo semestre 2018.



In questo scenario è da evidenziare la buona crescita registrata con l'incremento delle iscrizioni degli studenti alla H-International School (Treviso) passate da 210 nel 2016-2017 a 324 nel 2017- 2018.

Buono anche l'andamento degli altri prodotti rivolti ai ragazzi ovvero:

"International Digital Camp", svolto in collaborazione con il "Kimama Camp" (il camp internazionale estivo che si svolge in Israele e che coinvolge ogni anno migliaia di partecipanti in età compresa fra i 6 e i 17 anni, da 40 diversi paesi in tutto il mondo) che ha visto la partecipazione di 25 ragazzi israeliani;

"DSC" (Digital Summer Camp) iniziati a metà giugno che hanno fatto registrare 1.146 iscritti, quest'anno organizzati per la prima volta anche a Milano presso la Fabbrica del Vapore;

"Digital Saturdays", nuova iniziativa testata nel 2016/2017, che riguarda laboratori su tematiche digitali sempre per la fascia d'età 6-17 anni.





Nel corso dell'autunno 2017 è inoltre partito anche il percorso di laurea triennale in "Digital Management" in collaborazione con l'Università Ca' Foscari che ha visto un numero di iscrizioni ben oltre le aspettative con 83 iscritti. 5 H-FARM Investment Il 2017 ha registrato 5 exit relative ad altrettante startup tra cui Oberlo, società finlandese selezionata tramite InReach, che ha permesso di realizzare un ritorno dell'investimento di 2,5 volte e Indigo AI (startup partecipante al Cisco Industry Fashion & Retail Accelerator Spring 2016) con la quale si è triplicato l'investimento iniziale dopo 9 mesi.





Rinviata ai primi giorni del 2018 la exit parziale della partecipata Depop, che ha visto un aumento di capitale di $ 20 milioni e un ritorno dell'investimento per H-FARM pari a 5 volte l'investimento iniziale.

Come noto la rendicontazione su H-FARM Investment sconta l'adozione dei principi contabili adottati che valorizzano gli investimenti in partecipazioni sulla base del "costo storico" (cioè quanto investito) e quindi non considerano il loro attuale valore sul mercato (fair value).

