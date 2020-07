Hera entra nel FTSE4Good Index Series, premiata l'attenzione alla sostenibilità della multiutility

06/07/2020 14:04

Il titolo di Hera è entrato nel FTSE4Good Index Series, serie di indici etici concepiti da FTSE Russell per raccogliere le migliori aziende che, nel mondo, si impegnano attivamente per uno sviluppo sostenibile. L'impegno di Hera sul fronte della sostenibilità, che da sempre ne caratterizza l'operato, trova così un ulteriore e importante riconoscimento, che arriva a poco più di un anno dall'ingresso del titolo della multiutility nel FTSE MIB, l'indice azionario di Borsa Italiana che comprende i 40 maggiori titoli di Piazza Affari.



Assieme alla crescita industriale, del resto, economia circolare e risk management sono le direttrici principali attorno alle quali è stato pensato e definito anche l'ultimo piano industriale di Hera, che entro il 2023 conta di incrementare la quota di margine operativo lordo a valore condiviso fino a 530 milioni di euro, corrispondenti al 42% del Mol complessivo.



Gli stessi investimenti – 2,9 miliardi di euro in arco piano – interesseranno in modo particolare reti e infrastrutture, confermando particolare attenzione alla loro resilienza, all'innovazione e alla qualità dei servizi offerti al territorio. Il FTSE4Good è stato creato da FTSE Russell per favorire gli investimenti in aziende che rispondono a standard globalmente riconosciuti in materia di responsabilità sociale e rappresenta un importante punto di riferimento per la creazione di benchmark e portafogli etici.Le aziende incluse nel FTSE4Good Index soddisfano rigorosi criteri in ambito ambientale, sociale e di governance e sono quindi potenzialmente meglio posizionate per capitalizzare i benefici derivanti da una condotta di business responsabile.

