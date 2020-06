Iccrea, al via altre due fusioni, una in Toscana e una in Campania

30/06/2020 14:33

Prosegue il percorso di aggregazioni tra Banche di Credito Cooperativo all'interno del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. In particolare, sono due i processi di fusione, avviati in Toscana e in Campania, in coordinamento e secondo gli indirizzi adottati da Iccrea Banca e che vedranno il lancio operativo all'inizio del 2021.



In Toscana, i Consigli di Amministrazione di Banca delle Terre Etrusche e di Maremma (Banca Tema) e Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano (Banca Valdichiana) hanno deliberato l'avvio del processo di fusione da cui nascerà, all'inizio del nuovo anno, Banca Terre Etrusche e di Maremma.



La Banca sarà una realtà cooperativa da 2,5 miliardi di euro di attivi, con fondi propri per 180 milioni di euro, impieghi alla clientela per 1,5 miliardi di euro e una raccolta complessiva (tra diretta e indiretta) per 2,3 miliardi di euro. Il polo che nascerà sarà dunque il punto di riferimento per il territorio dell'area sud della Toscana, vantando una base sociale di 20.000 soci e oltre 73 mila clienti, con 53 sportelli presenti nelle province di Grosseto, Arezzo, Siena, Viterbo, e Perugia.





In Campania, invece, i Consigli di Amministrazione della *Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania *e della *BCC di Buonabitacolo *hanno deliberato l'avvio del loro percorso aggregativo da cui nascerà, anch'essa all'inizio del 2021, una realtà robusta da oltre 1 miliardo di euro di attivi, una base sociale di 6.000 soci, 28 sportelli e oltre 50 mila clienti.

La raccolta complessiva da clientela (tra diretta e indiretta) della BCC ammonta a 800 milioni di euro, gli impieghi lordi a clientela a oltre 550 milioni di euro, con un portafoglio titoli di oltre 400 milioni di euro, fondi propri per 78,3 milioni di euro e un CET1 al 14,44% a dicembre 2020 (Total Capital ratio al 16,54%).



Il futuro nome della BCC sarà presto comunicato a tutta la base sociale.

Entrambe le operazioni rientrano nel progetto strategico di integrazione e di sviluppo 2020 - 2023 del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, volto ad agevolare le sinergie e la costituzione sul territorio di realtà bancarie cooperative ancora più solide e con maggiori risorse, sotto il profillo reddituale e delle competenze, per accogliere le richieste dalle PMI e dalle famiglie socie e clienti.



A tal fine, essenziali saranno le sinergie di ogni BCC con le professionalità specialistiche presenti nel Gruppo Iccrea, che andranno a integrare i modelli che, nel tempo, ogni BCC coinvolta nei percorsi di fusione andrà ad adottare, ma che prevendono al contempo un forte orientamento alla relazione sul territorio.



Oltre a questo, sia i percorsi già autorizzati dalla BCE dall'avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (finora cinque), sia quelli in fase di attuazione, tra cui quelli in Toscana e Campania appena descritti, hanno come ulteriore obiettivo quello di aumentare l'efficientamento della gestione della struttura delle BCC, e garantire insieme l'adozione sul territorio di nuovi strumenti multicanali per elevare la qualità del rapporto con la clientela.



"Il Gruppo Iccrea sta lavorando con particolare impegno a un percorso in continua evoluzione, per offrire un modello di BCC innovativo, competitivo, ma al tempo stesso profondamente legato ai propri territori e rispettoso del cammino storico di ogni BCC coinvolta – ha dichiarato il Presidente di Iccrea Banca, *Giuseppe Maino *– oggi più che mai le nostre BCC, insieme alle strutture del Gruppo, devono mantenere salde relazioni con le comunità di riferimento, accrescendo la capacità di risposta in termini di tempo e di iniziative che abbraccino più ambiti di operatività e diversi canali di confronto, tra cui quelli digitali.



L'integrazione tra le competenze specialistiche del Gruppo Iccrea, la conoscenza del territorio delle BCC e lo snellimento dei processi organizzativi sono elementi fondamentali per proporsi al territorio con il riconosciuto ruolo di banca locale, ma con le risorse di una banca con soluzioni al passo con i tempi".



Iccrea Banca* è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in 1.759 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 151 miliardi di euro.



Il Gruppo conta inoltre 90,7 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 105 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 800.000 soci (dati al 30 giugno 2019).

