Ignazio Visco ipotizza due scenari per il Pil

Petrolio: a New York chiude in rialzo sopra i 35 dollari

Piazza Affari in rosso ma migliore in Europa..... ULTIME NEWS - 29/05/2020 17:52

A proposito del debito le attese sono che salga al 156% del Pil. Per superare la crisi, ha aggiunto Visco, l'Italia deve fare subito riforme strutturali per migliorare la produttività e allungare la vita lavorativa. Sul fronte dell'occupazione al momento e' possibile calcolare un calo della partecipazione al mercato del lavoro di 300mila unità,

Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nelle Considerazioni Finali presentate a Palazzo Koch ha avvertito che nello scenario peggiore il Pil dell'Italia potrebbe crollare del 13% nel 2020. Lo scenario base stima invece una flessione del 9%. Nel 2021 il Pil potrebbe recuperare solo la metà di quanto perso nel 2020. Le stime di Bankitalia saranno presentate il prossimo 5 giugno. Visco ha definito l'attuale crisi "una crisi senza precedenti nella storia recente, che mette a dura prova l'organizzazione e la tenuta dell'economia e della società" ed ha ribadito che la sostenibilità del debito pubblico non è in discussione.

