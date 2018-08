Il rialzo del Dax rallenta, ecco i titoli sui quali puntare

30/08/2018 12:03

A fine agosto la Bundesbank, la banca centrale tedesca, hapubblicato il suo rapporto mensile, nel quale si legge che la crescitaeconomica tedesca potrebbe rallentare nel terzo trimestre dell'anno purmantenendosi solida. Secondo gli analisti della banca a sostenere il Pilsaranno, come gia' nel secondo quadrimestre, i consumi privati, favoriti da unmercato del lavoro in ottima salute, mentre il contributo dell'industria potrebbediminuire, anche a causa del clima teso risultante dall'atteggiamentobelligerante, nei confronti del commercio europeo, di Donald Trump.



Nonostantequesti timori il surplus tedesco dovrebbe raggiungere il valore record di 299miliardi di dollari per la fine del 2018.

Del resto che il sentiment sia ancora positivo, nonostantegli attacchi frontali di Trump proprio diretti a contenere il surlus tedesco,lo dimostra il fatto che secondo quanto comunicato dall'Ifo, Institute forEconomic Research (istituto di ricerca di Monaco), la fiducia delle imprese e'cresciuta in Germania ad agosto.

L'Ifo Business Climate Index si e' infattiattestato nell'ottavo mese dell'anno a 103,8 punti (massimo da sei mesi aquesta parte), contro i 101,7 punti di luglio (101,8 punti in maggio) e i 101,9punti del consensus. L'indice relativo alle condizioni attuali e' parimentisalito a 106,4 punti dai 105,3 punti precedenti (105,1 punti in giugno), controi 105,4 punti attesi dagli economisti, mentre quello delle aspettative e'migliorato a 101,2 punti dai 98,2 punti di luglio (98,6 punti di giugno),contro i 98,4 punti del consensus.

Gli ultimi dati relativi al Pil sono quelli diffusidall'Istituto Centrale di Statistica, Destatis, secondo il quale il dato finalerelativo al prodotto interno lordo del secondo trimestre 2018 e' risultato paria +0,5% come da stima preliminare.



Il dato e' in linea con le attese deglianalisti. Su base annuale la stessa rilevazione ha fatto segnare un progressodel 2,3% anch'esso in linea con le attese degli analisti.

Non tutte le stime tuttavia sono tranquillizzanti: l'indiceZew, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alleaspettative sull'economia del paese tedesco, e' infatti risultato negativoanche nel mese di agosto, anche se migliore delle attese.

Il dato si e'attestato a -13,7 punti dai -24,7 punti di luglio a fronte di attese deglianalisti pari a -20,1 punti. L'indice ZEW riferito alla fiducia sullecondizione attuali dell'economia del paese tedesco e' invece salito lievementea 72,6 punti da 72,4 punti (consensus 72,3 punti).

Uno sguardo al grafico settimanale dell'indice Dax trasmetteuna sensazione che e' in linea con quella che si ricava dall'analisi dei datieconomici: il mercato azionario ha rallentato negli ultimi mesi rispetto altasso di crescita visto nei due anni precedenti ma ancora non si registranoveri e propri segnali di debolezza.



Anzi, le quotazioni durante i recenti calihanno dimostrato di sapere reagire con forza dai supporti rilevanti che gli sisono parati davanti. I minimi di marzo di area 11726 si collocano infatti sul38,2% di ritracciamento del rialzo dai minimi di inizio 2016 mentre a giugno ead agosto le flessioni sono state arginate con successo dalla media mobileesponenziale a 100 settimane, indicatore che sintetizza con la sua posizionerispetto ai prezzi la condizione del trend di medio lungo periodo (fino a chela media staziona al di sotto dei prezzi il trend e' positivo).



In particolareritracciamenti nell'ordine del 38,2% (percentuale di Fibonacci), ma anche del50%, vengono considerati compatibili con uno scenario correttivo, ovvero diinterruzione solo temporanea della precedente tendenza (in questo caso ilrialzo dai minimi del 2016). Per il momento quindi le incertezze nella crescitadelle ultime settimane possono essere derubricate a pausa temporanea delrialzo.

Certo, prima di poter parlare di una ripresa dell'uptrend, escludendoil rischio di una vera e propria correzione come quelle viste nel 2011 e nel2015, che avevano ritracciato rispettivamente il 61,8% e il 50% (entrambivalori di Fibonacci) del rialzo precedente, sara' necessario attendere ilsuperamento dei massimi di gennaio a 13600 punti circa, ma gia' la rottura diarea 13000 dovrebbe fornire indicazioni tranquillizzanti.



Sotto i 12000 puntiinvece probabili discese tra i 10500 e gli 11100 punti (50% e 61,8% diritracciamento del rialzo dai minimi del 2016).

In base al metodo della media varianza, o rendimento pesatoper il rischio, e' possibile individuare i titoli maggiormente interessanti inquesto momento tra quelli piu' liquidi del mercato tedesco.

Si tratta, inordine decrescente di valutazione media varianza, di Wirecard AG (societa' ditecnologie e servizi finanziari), MTU Aero Engines Holding AG (la principaleazienda tedesca operante nel campo della produzione di motori aeronautici peraerei ed elicotteri e nel settore MRO), Carl Zeiss Meditec AG (uno deifornitori di tecnologie mediche leader nel mondo), Xing AG (una piattaformadedicata alle relazioni professionali), Bechtle (uno dei leader europei perquanto riguarda le infrastrutture IT), Merck KGaA (un'azienda chimica efarmaceutica), Qiagen (fornisce materiali per la diagnostica molecolare e altritest), Rational AG (leader di mercato nel settore dei forni), Vossloh AG(costruisce materiale ferroviario) e LEG Immobilien (una propertycompany).





