Intesa Sanpaolo sale dopo botta e risposta su OPS con UBI Banca

Intesa Sanpaolo +3,0% in ascesa: l'istituto ha criticato le argomentazioni del cda di UBI Banca +1,8% nel respingere l'OPS partita oggi. Venerdì si erano diffuse indiscrezioni secondo cui Intesa sta prendendo in considerazione l'ipotesi di migliorare l'offerta (17 azioni Intesa ogni 10 UBI) al fine di forzare la mano e sfruttare le crepe che si stanno creando nel fronte del no all'offerta (che scatta lunedì prossimo) da parte dell'azionariato: ieri il presidente di Fondazione Banca Monte di Lombardia (ha il 4,96% di UBI) ha aperto uno spiraglio alla possibile adesione. Secondo indiscrezioni di stampa Fondazione Crc (ha il 5,9%) e Sindacato Azionisti UBI Banca (i soci bresciani, detiene quasi l'8%) hanno preso tempo prima di decidere se aderire o meno all'OPS.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK