Italia, anche S&P rivede previsioni di crescita

28/03/2019 22:25

S&P ha rivisto le stime di crescita dell'Eurozona a +1,1% dall'1,6% e ha tagliato il dato relativo all'Italia portandolo allo 0,1% dallo 0,7% della stima precedente. Le previsioni di S&P per il nostro paese non sono le peggiori tra quelle rilasciate di recente. Prometeia e' allineato con la proiezione di S&P (tagliando allo 0,1% dalla stima di un +0,5% di dicembre) ma Confindustria ad esempio ipotizza una crescita zero per l'anno in corso (era ipotizzata al +0,9% lo scorso ottobre), mentre l'Ocse addirittura vede un -0,2% come risultato finale per il Pil del 2019.



Solo leggermente piu' ottimista la Commissione europea, che ipotizza un +0,2%. Allineate allo 0,6% invece le aspettative di crescita della Banca d'Italia e del Fmi. L'ipotesi del Governo per il momento e' all'1% di crescita, cifra destinata ad essere rivista quanto prima per adattarla alle nuove condizioni dell'economia domestica ed internazionale: entro il 10 aprile dovra' essere presentato il Def con le nuove previsioni.

Il Tesoro nelle sue proiezioni piu' recenti ipotizza una crescita residuale dello 0,1% con uno scenario a politiche invariate, in attesa che nei prossimi giorni venga presentato il "decreto crescita" dalla coalizione giallo verde. In base all'ipotesi di crescita che presentera' il Governo sara' possibile fare delle stime anche sul rapporto deficit/Pil, ad oggi ufficialmente fermo al 2% (era il 2,1% nel 2018) ma il cui target potrebbe venire portato al 2,3%.



Secondo Confindustria il valore e' gia' prossimo al 2,6%. Previsioni di crescita Pil 2019 %LE

GOVERNO 1.0



B d'ITALIA 0.6FMI 0.6COMM. EUROPEA 0.2PROMETEIA 0.1S&P 0.1CONFINDUSTRIA 0.0OCSE -0.2

