Itway si aggiudica in Perù un bando internazionale del valore di 1,3 milioni di dollari

Itway S.p.A., società attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata al segmento MTA di Borsa Italiana, comunica di essersi aggiudicata tramite la sua controllata 4Science, una importante gara governativa indetta in Perù dal CONCYTEC (Consorzio Nazionale Della Scienza e Tecnologia) e finanziata dalla Banca Mondiale (World Bank) nell'ambito dei suoi programmi di aiuto e sostegno ai paesi in via di sviluppo.

Questo progetto aiuterà il Perù ad aumentare il suo livello di produttività, che è fondamentale per proseguire lungo il percorso della crescita sostenibile e per ridurre la povertà e la disuguaglianza. Il progetto del valore di oltre 1,3 Milioni di dollari, ha come obiettivo l'implementazione di una piattaforma nazionale per la gestione della Knowledge Base di CONCYTEC che consente di offrire servizi specializzati di analisi, progettazione, costruzione, e gestione del patrimonio scientifico e di ricerca del SINACYT, il Sistema Nazionale della Scienza,Tecnologia ed Innovazione del Perù.



Un progetto ambizioso e di grande respiro in ambito Big Data, che ha come obiettivo generale quello di ottimizzare rendendo più semplice e veloce la fruizione e la gestione delle informazioni culturali, promuovendo così la diffusione sistematica ed organizzata delle conoscenze accademiche, tecnicoindustriali, delle capacità e conoscenze degli operatori culturali e scientifici dell'intero Perù.

Il progetto, della durata di circa 18 mesi, sarà basato su tecnologia Open Source ed utilizzerà la piattaforma tecnologica DSpace, di cui 4Science è il più importante Service Provider certificato a livello mondiale. 4Science si è aggiudicata la gara grazie alle sue competenze in materia di Big Data e Digital Repository sviluppate negli anni che hanno richiesto un elevato grado di specializzazione ed esperienza nella creazione e gestione dei sistemi CRIS (Content Research Information System) indirizzati al mondo della ricerca e della comunità scientifica.





E proprio sulla base della specifica competenza maturata sui sistemi CRIS che il CONCYTEC ha affidato a 4Science lo sviluppo di un progetto di così ampie dimensioni, sistemi, che negli anni a venire registreranno sviluppi importanti sia in ambito peruviano che internazionale. 4Science ha un portafoglio Clienti internazionale ed il 75% del fatturato è generato sui mercati esteri, Clienti fra i quali: l'Hong Kong Polytechnic University, ritenuto il più importante Politecnico dell'Oriente; il Fraunhofer Gesellschaft in Germania, Centro di Ricerche Nazionale Tedesco; ed il riconosciuto Institute for Advanced Study, di Princeton in New Jersey, USA dove ha insegnato il grande Premio Nobel Albert Einstein."Siamo estremamente soddisfatti di esserci aggiudicati questa gara per un progetto di così ampio respiro e dimensioni in un contesto competitivo mondiale" commenta il Presidente e AD di Itway G. Andrea Farina. "Il nostro Gruppo investe da anni nel settore dei Big Data ritenendolo uno dei settori emergenti ed a più elevato tasso di crescita futuro.Con 4Science offriamo al mercato soluzioni e servizi in ambito Open Source, ma con una caratteristica che ci rende unici, l'adozione della filosofia Secure By Design per il mercato dei Data Management Systems, che rende sicure ed inattaccabili le informazioni gestite." Continua Andrea Farina " Il progetto peruviano del Concytec rappresenta sicuramente una punta di eccellenza per i sistemi nazionali di ricerca, delle Università e di quelle Entità che operano nel mondo della scienza.In questa epoca di persone e cose sempre più interconnesse "i dati e le informazioni" rappresentano il nuovo vero "oro moderno" e noi, tramite 4Science, ci occupiamo proprio di questo: gestire, conservare e rendere fruibili i dati e le informazioni nella maniera più semplice e sicura." Ed aggiunge ancora Andrea Farina: "Le persone, le nostre economie, i nostri sistemi produttivi hanno bisogno sempre più di avere a disposizione ed accedere ad informazioni aggregate ben organizzate, di leggere i fenomeni a livello globale, di correlare gli eventi e le situazioni, e siamo orgogliosi, come azienda e come italiani, di essere stati scelti per il progetto del SINACYT in Perù, un progetto che ci auguriamo rappresenti un esempio per l'intera comunità scientifica e culturale a livello mondiale."

