Juventus FC positiva, bene anche AS Roma e SS Lazio. Kepler Cheuvreux conferma hold e riduce target

Juventus FC +5,1% a 0,78 euro, bene anche AS Roma +4,5% e SS Lazio +4,6%. Kepler Cheuvreux conferma la raccomandazione hold su Juventus FC e riduce il target da 1,10 a 0,80 euro. Sabato il club bianconero ha infatti comunicato di aver trovato un accordo con calciatori e allenatore sui compensi della restante parte della corrente stagione sportiva: questi ultimi non percepiranno le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (ovvero un terzo dei compensi dell'intero anno).

L'accordo in sostanza dà per scontato che la stagione 2019/2020 non riprenderà. Squadra e giocatori si riservano la possibilità, qualora "le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero", di negoziare "in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell'effettiva conclusione delle stesse".



Gli effetti economici dell'accordo sono notevoli: circa 90 milioni di euro sull'esercizio 2019/2020.

