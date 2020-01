L'FMI promuove l'Italia ma evidenzia diversi rischi

E' ancora buy on the deep sui mercati azionari?

"Il piano fiscale del governo - aggiunge l'FMI - è moderatamente espansivo nel 2020 e neutrale per gli anni successivi. Le misure chiave del budget di quest'anno comprendono il rinvio degli aumenti dell'IVA, una modesta riduzione del cuneo fiscale, il contrasto all'evasione fiscale, incentivi agli investimenti privati e una maggiore quota di investimento pubblico, compreso il Green New Deal. Noi stimiamo che il deficit complessivo si attesti nel 2020 al 2,4% del Pil, dopo di che dovrebbe flettere marginalmente. Si tratta di stime basate sugli livelli di crescita nominale inferiori a quelli delle autorità e al netto di eventuali clausole di salvaguardia future".

"La prima necessità in assoluto - evidenzia ancora l'FMI - è dunque quella di un *pacchetto complessivo di riforme *che incoraggino la crescita e migliorino la resilienza del Paese. L'attuale basso livello dei tassi apre una finestra di opportunità. Riforme strutturali dovrebbero affrontare le barriere alla competizione, la rigida contrattazione salariale, le inefficienze del settore pubblico e giudiziario. Un consolidamento fiscale di medio termine credibile è necessario per abbattere il debito pubblico, ma deve essere supportato da misure di sostegno alla crescita, di protezione dei poveri, di contrasto al cambiamento climatico. Il continuo consolidamento del sistema bancario e la sua capacità di supportare l'economia richiede un rafforzamento del capitale delle banche più deboli e un miglioramento della loro redditività e della qualità dei loro attivi".

"La situazione economica è prevista in modesto miglioramento, ma è soggetta a rischi al ribasso. La *crescita del Pil reale *è stimata allo 0,5% nel 2020 e allo 0,6-0,7% in seguito. Queste previsioni sono le più basse dell'Unione Europea e riflettono una debole crescita potenziale. La materializzazione di shock avversi, come un'escalation delle tensioni commerciali, un rallentamento dei partner commerciali principali o eventi geopolitici, potrebbe portare a un outlook assai più debole".

"L'*impegno costruttivo con la Commissione Europea *- riporta il comunicato - ha aiutato a scongiurare il lancio di una procedura europea per eccesso di deficit. L'impiego del budget è stato prudente, nonostante il lancio dei nuovi programmi sociali (la "Quota 100" per il pensionamento anticipato e il programma del reddito di cittadinanza). La raccolta pubblica è stata più elevata delle attese. Questo, ossia il nuovo approccio pro-UE del governo, e la politica accomodante della Bce hanno aiutato a ridurre i rendimenti del debito sovrano su nuovi minimi storici".

