L'Italia rischia la recessione, Ftse Mib in situazione critica. Il diffondersi dell'epidemia di coronavirus in Italia, a partire dalle regioni piu' prosperose del nord (Lombardia e Veneto da sole fanno quasi un terzo del Pil nazionale, se si aggiungono anche Emilia Romagna e Piemonte si arriva al 48%) rende probabile la ricaduta in recessione dell'economia dell'intero paese.

Gia' l'ultimo trimestre del 2019 si era chiuso con un calo del Pil dello 0,3%, bastera' quindi che anche il primo del 2020 venga archiviato con un segno meno perche' sia dichiarata la recessione tecnica, ovvero due trimestri consecutivi di crescita negativa.



Attenzione, l'andamento del Pil non e' una cosa astratta, come potrebbero pensare i non addetti ai lavori, ma ha un effetto diretto ed evidente sul mercato del lavoro, e quindi a cascata anche sui consumi: a dicembre 2019 e' stato registrato un calo degli occupati in Italia di 75 mila unita', la contrazione maggiore da febbraio 2016, mentre i precari hanno superato la cifra record di 3 milioni.

Se la disoccupazione a dicembre era rimasta stabile al 9,8%, l'occupazione era invece calata al 59,2% e l'inattivita' al 34,2%, con un aumento di 42mila unita' (che spiega la stabilita' del tasso di disoccupazione).



Alla riunione del G20 a Riad il governatore di Banca d'Italia Visco ha pronosticato, ma ancora eravamo solo all'inizio dell'emergenza interna, che la riduzione del Pil conseguente il diffondersi del virus potrebbe essere dello 0,2% o piu' sull'intero anno (circolano voci di un giudizio aggiornato da parte di Banca d'Italia che raddoppia l'effetto del contagio sul Pil al -0,4%), con un effetto presumibilmente piu' evidente nei primi mesi.

Dal momento che le previsioni del governo per l'intero 2020, da molti ritenute ottimistiche, erano per una espansione dello 0,6%, e' evidente che un impatto dello 0,2% o piu' sarebbe molto significativo e renderebbe quasi inevitabile il segno meno davanti al risultato del primo ma forse anche del secondo trimestre.

Fedele De Novellis, responsabile del gruppo di lavoro Previsioni e analisi macroeconomiche di Ref Ricerche, dice chiaramente che le misure adottate in questi primi giorni dell'emergenza hanno un impatto notevole e sicuramente nel primo trimestre porteranno ad un forte calo del Pilm nell'ordine dell'1%, piu' difficile invece stimare gli effetti a lungo termine, un andamento a "V", quindi un rapido rimbalzo non si puo' escludere ma tutto dipende dalla durata dell'emergenza e dalla diffusione del virus: se il contagio si estendesse ai paesi vicini al nostro la crescita dell'intera Eurozona sarebbe messa a rischio e questo rallentamento avrebbe un ulteriore effetto depressivo sull'Italia.

Piu' pessimista Lorenzo Codogno, fondatore di Lc Macro Advisors, secondo cui la frenata del primo trimestre potrebbe compromettere l'intero 2020 facendo calare alla fine il Pil italiano tra lo 0,5% e l'1%.



L'effetto sulla crescita globale e' gia' molto pesante, secondo Oxford Economics la Cina nel primo trimestre crescerà solo del 3,8%, solo del 5,4% nell'intero 2020.

Sulla scorta di queste previsioni le grandi banche internazionali, come Nomura, prevedono gia' che l'Italia non riuscira' a fare registrare una crescita nel 2020 ma una contrazione dello 0,1% almeno, ipotesi condivisa anche da Oxford Economics.

Confindustria, per voce del suo presidente Vincenzo Boccia, ha confermato il timore che i danni subiti da commercianti e albergatori, oltre che dal settore manifatturiero, rischiano di portare l'Italia in recessione non solo per il primo trimestre ma per l'intero 2020.

La borsa, come e' noto, non e' stata a guardare e si e' subito adeguata a questo peggioramento del sentiment riguardante l'economia.



Il Ftse Mib e' sceso con i minimi del 26 febbraio a 22638 punti a testare la media mobile esponenziale a 200 giorni, indicatore che fornisce con la sua posizione rispetto al grafico una valutazione del trend di lungo periodo: fino a che i prezzi dell'indice restano al di sopra della media il trend puo' essere considerato positivo.

Per il momento quindi il supporto e' stato solo messo alla prova e il mercato ha conservato i nervi saldi, riuscendo a mettere un certo spazio tra le quotazioni e la zona critica.



Se l'indice dovesse pero' scendere al di sotto di area 22600/650 diverrebbe difficile ignorare i primi segnali di un vero e proprio cambiamento di orientamento nei confronti della borsa, in quel caso emergerebbe il rischio di movimenti fino in area 20000 almeno.

